Papa Francis yasayı değiştirdi: Vatikan’da artık yetişkinlerin cinsel istismarı da suç kapsamında

Papa Francis, kilise kanununu değiştirerek ruhban sınıfındakilerin yetkilerini suistimal ederek yetişkinlere de cinsel tacizde bulunmalarını açıkça suç kapsamına aldı.

14 yıllık çalışmanın ardından hazırlanan salı günü açıklanan tasarı Vatikan’ın iç işlerini düzenleyen kanunun adli hukuk kısmında yapılan değişiklikle düzenlendi.

En önemli değişiklikler kilisenin cinsel tacize karşı yaptırımlardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 1395 ve 1398 numaralı maddelerde yapıldı. Kanun artık sadece çocuklar değil yetişkinlerin de ruhban sınıfının sahip olduğu yetkilerle kendi istekleri dışında cinsel tacize zorlanabileceğini kabul ediyor.

Böylece çocuklara cinsel istismarda bulunanların yanı sıra yetişkinleri de istismar edenler taciz suçuyla yargılanabilecek.

Vatikan ayrıca çocukların ve korunaksız yetişkinlerinde kilise çalışanları tarafından dolaylı yollardan pornografiye itilmesini de suç kapsamına aldı. Bu kilisenin tacizciler tarafından kurbanlara yakınlık gösterip sonrasında onları cinsel olarak istismar edilmesinin ilk defa bir suç metodu olarak kabul edilmesi oldu.

Kanun tür olayların üzerinin örtülmesi ve istismarın göz ardı edilmesinin de önünü tıkamak için bu tür şikayetleri yeterince araştırmayan veya önemsemeyen kıdemli görevlilerin de sorumlu tutulmasının yolunu açıyor.

Cinsel taciz kanunun çıkarıldığı 1983 yılından beri hukukçular ve rahipler düzenlemenin yetersizliğinden ve yargı sürecinin çok uzun olmasından şikayet ediyordu. Kurbanlar ve avukatları ayrıca kilisedeki gizliliğin bir çok olayın üzerinin örtülmesine yol açtığını savunuyordu.

Vatikan uzun süredir bir rahip ve yetişkin arasındaki cinsel ilişkinin günah olduğunu fakat bunun karşılıklı rızaya dayalı olduğunu kabul ediyordu. Ama #meetoo hareketi ve çok sayıda yetişin rahibenin üstleri tarafından cinsel tacize uğradıkları yönündeki skandallar sonrası Vatikan yetişkinlerin de güç dengesizliği olan durumlarda kurban olabileceğini kabul etmiş oldu.

Yeni kanun 8 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Euronews