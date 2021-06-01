Karabağ’la ilgili üçlü çalışma grubunun çalışmaları, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim nedeniyle askıya alındı

Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) ekonomi ve altyapı sorunlarının ele alınması için Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin kararıyla kurulan üçlü çalışma grubunun çalışmalarının, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

Grubun faaliyetlerinin askıya alındığına dair açıklama parlamentoda konuşan Ermenistan Başbakan Yardımcısı Vekili Mher Grigoryan’dan geldi.

Grigoryan, “Bugün itibarıyla komisyon çalışmalarına devam etmiyor, zira etkili ve verimli çalışma için uygun bir arka plan lazım. Sınırda durum böyleyken bu platformda yapıcı bir çalışmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu platformdaki temaslar kesildi, ne olacağına bakacağız” dedi.

Grigoryan, Yerevan’ın sınırdaki soruna barışçıl ve diplomatik yollardan çözüm bulunması için her şeyi yaptığını savundu.

Ermenistan tarafı, geçen hafta Azerbaycan’ın sınır bölgesine ateş açtığını, bunun sonucunda bir Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Ocak’taki zirvenin ardından kabul ettikleri ortak açıklamada başbakan yardımcıları düzeyinde ortak çalışma grubu kurulmasına ve çalışma grubunun en kısa sürede Artsakh’ta ekonomi ve altyapının geliştirilmesiyle ilgili planlar sunmasına karar vermişti. Üçlü çalışma grubunun temsilcileri ilk kez 31 Ocak’ta bir araya gelmişti.

ERMENİ HABER AJANSI