Hırvatlar, Velika Gorica’da Ermenistan’ı konuk edecek

Euro 2020’de D Grubu’nda Çekya, İskoçya ve İngiltere ile kapışacak olan Hırvatistan, 1 Haziran’da hazırlık maçında Ermenistan’ı Velika Gorica’da konuk edecek.

Kulüp bazında en son 2018/19 sezonunu Sevilla’yla noktalayan Caparros, Ermenistan’ın başında çıktığı ilk maçta Kuzey Makedonya’ya kaybetti ancak sonrasında 6 galibiyet 2 beraberlik alarak hem Uluslar C Ligi 2. Grubu zirvede tamamladı, hem de 2022 Dünya Kupası elemelerine 3’te 3’le fırtına gibi girdi.

Sağ kanatta Tigran Barseghyan son maçlarda en dikkat çeken isim. Henrikh Mkhitaryan ise sürpriz bir şekilde kadroda yok. Hatta Mkhitaryan bu durumu; “Neden çağrılmadığım konusunda bana yapılan geri dönüş pek tatmin edici değildi…” diyerek açıklamıştı.

Caparros ise; “Bu hazırlık maçlarında eldeki alternatifleri görmek istiyorum, Mkhitaryan bize eylül ayında daha çok lazım olacak…” diyerek karşılık verdi. Stoperde Varazdat Haroyan, orta alanda Artak Grigoryan öne çıkan diğer isimler…

Son 2 maçını gol yemeden kazanan Hırvatlar, bu 2 galibiyetten önce çıktığı 12 maçta kalesini gole kapatamamıştı!

Ermenistan’ın son 5 maçını kazandı, bu 5 maçın 4’ü “tek farklı” galibiyetle sona erdi.

ERMENİ HABER AJANSI