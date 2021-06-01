Ermenistan Savunma Bakanı Rus mevkidaşı ile Karabağ’daki durumu görüştü

31 Mayıs’ta Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Vağarşak Harutyunyan ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesininde Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) durumun ele alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Şoygu’nun Ermenistan Savunma Bakanı görevini vekaleten yerine getiren Harutyunyan ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Artsakh’taki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Görüşmede, bölgedeki ve Rus barış gücü birliğinin Dağlık Karabağ’daki görevlerini yerine getirdiği alanlardaki durum değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Harutyunyan’ın geçen cuma Moskova’yı ziyaret ederek Rus mevkidaşı Şoygu ile yüz yüze görüştüğü açıklanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI