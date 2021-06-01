Ermenistan Ombudsmanı, ICRC heyeti ile Ermeni esirlerin durumunu konuştu

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) Ermenistan heyeti başkanı ile, 27 Mayıs’ta Azerbaycan tarafından esir alınan 6 Ermeni askerin haklarınıın korunmasına dair bir görüşme yaptı.

Görşme sırasında ICRC heyetinin, şimdiye kadar bu yönde atılan adımlar da konuşuldu.

Facebook üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Tatoyan, esir düşen askerlerin aileleriyle de daimi temas içinde bulunduklarını duyurdu. Ermenistan Ombudsmanı, 27 Mayıs’tan önce Azerbaycan tarafından esie alınan diğer Ermeni vatandaşların durumunu da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin heyetiyle konuştuklarını sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI