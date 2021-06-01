Ermeni sporcular, Dünya Halter Şampiyonası’nda bir günde iki altın madalya kazandı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te devame eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda bir günde Ermenistan’ın iki şampiyonu oldu.

29 Mayıs’ta 96 kg sıklette yarışan Ermeni halterci Garik Karapetyan, koparmada 155, 158 ve 162 kg, silkmede 188 ve 193 kg sonuçla dünya şampiyonu oldu. Garik Karapetyan, Gümri’li ünlüm halterci Aleksandr Karapetyan’ın oğludur.

Aynı gün 81 kg sıklette yarışmalar katılan Liana Gürcinyan ise, koparmada 90, 95, 98 kg, silkmede 117, 121 ve 125 kg sonuçla yine altın madalya kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI