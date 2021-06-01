Dikran Çerçiyan hayatını kaybetti

Juliet İnan

Atatürk’ün imzasını hazırlayan Vahram Çerçiyan’ın ABD’de yaşayan oğlu Dikran Çerçiyan hayatını kaybetti.

Dikran Çerçiyan 27 Mayıs günü 101 yaşında hayatını kaybetti.

Dikran Çerçiyan için New York’ta Holy Martyr’s Armenian Church (Aziz Şehitler) Ermeni Kilisesi’nde, 9 Haziran günü sabah saat 10’da cenaze töreni düzenlenecek.

1920 doğumlu Dikran Çerçiyan ABD Ermeni toplumunda faal isimlerden biriydi.

Dikran Çerçiyan 12 Aralık 2019’da New York’ta Agos’tan Juliet İnan’a verdiği röportajda babası Hagop Vahram Çerçiyan’ın 1934 yılında Atatürk’ün imzasının hazırlamasına dair anılarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Galiba Mart ayıydı. O zaman on dört yaşında olduğum için, bunları çok iyi hatırlıyorum. Bir gece, Bebek’te oturduğumuz evin kapısı çalındı. Mamam gidip açınca bir polis bir sivil iki kişiyi görmüş. Heyecanla içeri gelip ‘Vahram, okulda bir hadise oldu mu?’ diye sordu. Babam da ‘Yok bir hadise olmadı’ diye cevap verdi. İnsanın aklına birçok şey geliyor tabii. Gidersin karakola, çıkana kadar neler olur. Allah bilir! Babam gelenlerle konuşup, iki dakika sonra, elinde bir kağıtla içeri geldi. ‘Bana bir emirname var. Atatürk’e bir imza numunesi hazırlayacağım’ dedi. İmza ertesi sabah 8:30’da alınacak. O gece babam hiç uyumadan ve de çok memnun olarak gece boyunca çalıştı. Kağıtları buruşturup attı. Yaptıklarını beğenmedi. Babamı saat ona kadar seyrettim. Ama daha fazla dayanamadım uyumaya çıktım. Ertesi gün aşağı indiğim zaman, masanın üstünde beş tane imza numunesi hazır duruyordu. Atatürk, o beş numunenin en basit olanını seçmiştir.”

Dikran Çerçiyan cenazesinin kalkacağı kilisenin korosunda her pazar aksatmadan yerini almış bir isim. Yakın zamanda Tamar Kayseryan’ın da içinde bulunduğu kilise yönetimi tarafından kendisine sürpriz bir doğum günü partisi düzenlenmiş ve etkinlikte hem duygulu hem renkli anlar yaşanmıştı.

Agos