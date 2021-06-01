Beyoğlu Belediyesi Garbis Zakaryan’ı anıyor

HYETERT – Geçtiğimiz yıl Ocak ayında aramızdan ayrılan Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan özel bir sergi ile anılacak. 03 Haziran Perşembe günü, Zakaryan’ın doğum yıldönümünde, Galatasaray Lisesi önünde açılacak sergide, eşyaları, fotoğrafları, kupa ve madalyaları yer alacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ imzalı davetiye metninde ”Karakteri, sporcu kimliği ve Ay Yıldızlı bayrağımıza olan sevdasıyla milletimizin kalbini fetheden; Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü “Altın Kalpli Eldiven’ lakaplı Garbis Zakaryan’ı doğum yıldönümünün de eşyaları, fotoğrafları, kupa ve madalyalarından oluşan özel bir sergiyle anıyoruz. Sergimizin açılışında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.” dendi.

Tarih: 03.06.2021

Saat: 12.00

Yer: Galatasaray Lisesi Önü