Beklenen gün geldi

Çağdaş Ertuna

Uzun zamandır sergi gezmek hayal olmuştu.

Şimdi ise yavaş yavaş kültür-sanat dünyası yeniden canlanıyor, geçen hafta açılan, Taner Ceylan’ın küratörlüğünü üstlendiği Olimpos Sergileri güzel bir başlangıç oldu.

İlk yıl Olimpos Sergileri’nin teması “Portre”ydi, geçen yıl pandemi nedeniyle sergi yapılamadı, bu yıl ise ikincisi gerçekleşen Olimpos sergisinin teması “Peyzaj”.

Karaköy’deki tarihi Zülfaris Sinagogu’nda yer alan sergi 11 Haziran’a kadar devam ediyor.

Uzun bir aradan sonra ilk kez Olimpos Sergileri’nde bir araya gelen kültür-sanat dünyası, bugün ise Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda Contemporary Istanbul’da buluşacak.

Bugün ve yarın çağdaş sanat fuarının 15. edisyonunun ön izleme günleri gerçekleşecek, 3-6 Haziran’da ise fuar ziyaretçilere açılacak.

Ayrıca eylülde de Contemporary Istanbul’un 16. edisyonu gerçekleşecek.

Bugün aynı zamanda fuarın solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımıyla tüm gün sürecek Sanatçı Günü, her galeri seçilmiş sanatçılarını fuara davet ederek koleksiyonerlerle sanatçıları bir araya getiriyor.

Ayrıca bu yıl dijital sanat ve yeni medya sanatına yer veren Plugin de 8. yaşını kutluyor.

Bu yıl ilk gününde Contemporary Istanbul eskisi kadar kalabalık olmayacak tabii.

Sosyal mesafe korunacak, maskeler takılacak, ziyaretçi kapasitesi azaltılacak, ziyaret saatleri üç saatle sınırlandırılacak, fuar içinde tek yön yaya trafik akışı sağlanacak.

Girişte HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak. Kovid-19 için tüm önlemler alınacak.

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen fuara bu yıl sadece yerli galeriler katılabiliyor.

Peki ama hangi galeriler?

Anna Laudel, Art On Istanbul, Art Refinery, Artopol Art Gallery, Bozlu Art Project, C24 Gallery, CEP Gallery, De Artium, Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri MCRD, Galeri/Miz, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gama Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Vision Art Platform, x-ist ve Zilberman Gallery.

Yerli ve yabancı 290 sanatçının 500’e yakın eserinin sergilendiği fuara Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), İyilik İçin Sanat Derneği, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi gibi kurumlar ve enstitüler de katılıyor.

Baksı Müzesi önümüzdeki aylarda yeni ve kapsamlı bir kişisel sergiyle ağırlamaya hazırlandığı Osman Dinç’in heykellerini Contemporary İstanbul’da sergiliyor.

Sanatçının imzasını taşıyan sekiz yapıtın yanı sıra, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu Ödülleri projesi için yaptığı ödül heykeli de sergilenenler arasında yer alıyor.

Baksı Müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan, Contemporary İstanbul benzeri organizasyonların gelecek umudunu beslediğini söylüyor, “Pandemi geçer, sanat yoluna devam eder” diyor.

Haksız mı?

Milliyet Gazetesi