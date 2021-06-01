“Aynı kutup yıldızına bakıyorsak kutuplaşmadan uzaklaşabiliyoruz”

TurkuazLab çevrimiçi platformda düzenlediği etkinlikle ‘Kutuplaşmayı Anlamak’ başlıklı eğitim gerçekleştirdi. Toplumsal kutuplaşmaya farkındalık yaratmayı hedefleyen TurkuzLab, ülkedeki durumu gözler önüne serdi.

Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar Projesi (TurkuazLab), ülkedeki toplumsal kutuplaşmaya farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Toplumsal kutuplaşmanın nedenleri, demografik yapısı gibi etkenleri inceleyen TurkuazLab, yaptığı araştırmalarla ülkedeki gerçekliği gözler önüne seriyor. Dün de çevrimiçi platformda gerçekleştirilen “Kutuplaşmayı Anlamak” başlıklı eğitimle; kutuplaşma kavramı, kutuplaşmanın nedenleri, sonuçları, zararları, ötekileştirme süreçlerinin kutuplaşma bağlamında değerlendirilmesi ve haklar gibi konulara değinildi.

Dünyanın pek çok ülkesinde kutuplaşma yaşandığının altını çizen Marshall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, “Kutuplaşma Türkiye’nin kaderi değildir. Türkiye’de kutuplaşmayı azaltmak için araçlar ve stratejiler için 2020 yılında yola çıktık. Türkiye’deki kutuplaşmanın demografik yapıyla ilgisi olmadığı da ortaya çıktı” diye konuştu.

Farkında olarak veya olmayarak herkesin gün içerisinde kutuplaştırıcı davranışlar sergilediğini belirten Ünlühisarcıklı, “Kutuplaşmanın sorumlusu hepimiziz. Türkiye’de kutuplaşma azalacaksa bunu sivil toplum yapacak” dedi.

‘EDEBİYATTAKİ İMGELERİN ÖNEMİ’

Yazar Nazan Aksoy da ötekileştirme konusunda edebiyatın önemine vurgu yaptı. Aksoy sözlerine şöyle devam etti: “Tarih ötekileştirme üzerine kurulmuş. Edebiyatın çok önemli bir fonksiyonu var o da imgeler. İmgelerin doğru olması gerekmiyor hangi bağlamda ortaya çıktığı. Gerçekliği hangi şekilde okura anlattığı. Bütün metinler belli bir ideolojiye hizmet etmek için yazılıyor. Ömer Seyfettin’in Rumlara karşı demediği kalmıyor. Halide Edipadıvar Ateşten Gömlek de öyle. Bu kitaplar neden o dönemde yazılıyor. Bizi birleştirmek isterken ötekileştirme yoluna gidiyor. Tüm bu yazarlar milliyetçiliği pekiştirmek için daha farklı düşmanlar yaratıyor. Çünkü yazarlar da içinde yaşadığı ortamdan etkileniyor. İdeolojinin üretilmesinde edebiyat çok büyük bir rol oynuyor. Daha okul yaşınızdan öğreniyorsunuz, Rumlar kötüdür. Niçin Türkleri yükseltmek için karşısına bir öteki koyuyorsunuz.”

‘İNCELDİĞİ YERDEN KOPMASIN’

İletişim Uzmanı ve Yazar Şeyda Taluk, “Kutuplaştıran olduğu kadar kutuplaştırmayla mücadele edenler de olacak. Peki, bu mücadele nasıl olacak? Yaratılan bu siyasal hafızada yeni bir hafıza yaratmanın yolu ne olacak. Genellikle kutuplaştıran taraf inceldiği yeden kopsun diyen taraf. Ancak bu projenin sloganlarından biri inceldiği yerden kopmasın” ifadelerini kullandı.

Kutuplaşmanın sistemsel olduğunu kaydeden Taluk, “Sosyal bilimcinin müdahalesi sınırlı ama çok değerli. Kent Konseyleri, mahalle komiteleri, kahveler çok önemli. Pek çok insanı bir araya getirmek. Siyasi yapıların yerel bazda farklı insanların etkileşim içinde olacağı birliktelikleri kurgulaması lazım. Anlamaya çalışması lazım. İnsanların birbirlerinin şapkasını takmayı sağlayacak deneyimler kurgulaması lazım. Bu bir sistemsel mesele” şeklinde konuştu.

‘İNSANLARI ANLAMALIYIZ’

Son olarak Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Itır Erhart ise “Aynı kutup yıldızına bakıyorsak o kutuplaşmadan uzaklaşabiliyoruz. Topluluklar ortak amaçlar belirlemeli. İnsanları anlamak ve sizden aslında çok da uzak olmadığını görmek mümkün” diye konuştu.

BirGün Gazetesi