Rum seçim sandığından Türk düşmanı elam çıktı

Kıbrıs Rum yönetiminde dün yapılan parlamento seçimlerinde Rum lider Nikos Anastasiadis’in partisi DİSİ yüzde 27 oy oranıyla birinci oldu. Ancak seçimlerdeki en büyük sürpriz, Türk düşmanlığı ile ünlenen Yunanistan’daki ırkçı Altın Şafak örgütünün Kıbrıs şubesi ELAM partisinden geldi.

56 sandalyeli parlamentoda 2 milletvekili ile temsil edilen ELAM, oylarını ikiye katladı. Seçimlere ilk kez giren Marios Karoyan liderliğindeki DİPA partisi de sürpriz yaptı. İlk seçimde yüzde 6 oy alan parti, ELAM gibi aşırı Rum milliyetçisi. 557 bin seçmenin bulunduğu Rum yönetiminde, pandemi önlemleri çerçevesinde yapılan ve korona hastası 91 seçmen için mobil sandık kurulan seçime katılım oranı yüzde 63 oldu. Ülkede başkanlık sistemi olması nedeniyle seçim sonuçlarının hükümeti değiştirmesi beklenmiyor ancak ELAM başta olmak üzere Türk düşmanı küçük partilerin güç kazanması, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki uzlaşmaz tutumunu güçlendirecek.

GELENEKSEL PARTİLER DÜŞÜŞTE

Dünkü seçimlerde geleneksel ilk üç sırayı alan partiler oy kaybetti ancak sıra bozulmadı. Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin ardından yüzde 22 oy oranıyla ana muhalefet partisi komünist AKEL ikinci oldu. Eski Rum lider Tasos Papadopulos’un oğlu Nicolas Papadopulos’un liderliğindeki DİKO ise yüzde 11.5 ile üçüncü sırada yer aldı. Üç parti de 2016’daki seçimlere göre ortalama yüzde 3 oranında oy kaybetti.

IRKÇILARIN YÜKSELİŞİ

Türk düşmanı ırkçı ELAM partisi, Yunanistan’daki Altın Şafak’ın da üyesi olan Hristos Hristou liderliğinde 2008’de kuruldu. Parti, Rum yönetiminde Türklere ya da camiler gibi Türk eserlerine yönelik her saldırının arkasında yer aldı.

Hürriyet Gazetesi