“Roma”, Henrik Mkhitaryan’a iki yıllık sözleşme teklif etti

İtalyan “Roma” futbol kulübü, Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan’a iki yıllık sözleşme önerdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Mkhitaryan’a yıllık 4,5 milyon maaş teklifi yapıldı. Ermeni futbolcunun ise henüz cevap vermediği öğrenildi.

Ermenistan Milli Futbol takımının kaptanı Mkhitarryan’ın “Roma” ile önceki sözleşme süresi gelecek yazda sona eriyor. Daha önce basına, Ermeni futbol yıldızının “Roma”dan çıkacağını dair haberler sızmıştı. Mkhitaryan’ın, “Juventus”a taşınma ihtimalinden bahsediliyordu.

ERMENİ HABER AJANSI