Macron’un soykırım itirafındaki stratejik hedefler

|
***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
|Fransa’nın geçmişte yaşanmış trajedi, soykırım, sömürü gibi hususları bir kenara iterek, gerektiğinde belli bir miktar da tazminat da ödeyerek Afrikalıların gönlünü almayı denediği meydanda.
Dr. Yaşar Demir
Fransız devlet aklının temel paradigması olan kolonyalizmin (sömürgecilik) modernleşme evresini tamamlayarak post-kolonyal bir hal alması anlaşılan o ki insanlık tarihi bakımından vahim bir sonuç doğurdu. Orta Afrika’daki sosyo-ekonomik varlığını koruma adına yerleştiği Ruanda’da Fransa bir milyon insanın katledilmesinin müsebbibi olarak tarihe geçti.
Siyasetçiler, entelektüeller, sanatçılar ve birçok sivil toplum örgütü arasında yıllardır süren Fransa içi ve dışı sert tartışmalar bugün belli bir noktaya ulaşmış durumda. Ruanda’da soykırım yapıldığı gerçeği ilk defa bir Fransız devlet başkanı tarafından yüksek sesle dillendirildi. Bunu izah etmeden önce kısaca Fransa’nın Ruanda ile ilişkisini ve akabinde yaşananları hatırlamakta fayda var.
İktidarı ele geçirmenin verdiği güçle de eskiden sosyo-politik olarak daha güçlü olan Tutsilere yönelik saldırılar başlatıldı. Bunun saldırılarda 160 bin Tutsi katledildi. Nüfusun yüzde 9’unu oluşturan Tutsilere adeta yaşam alanı bırakmadılar.
Hutular arasında da iktidar kavgasının olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim 1973’te kendisi de bir Hutu olan Juvenal Habyarimana bir darbe ile iktidara geldi. Ancak Tutsilerin durumunda bir değişiklik olmadı. Sonuçta birçok Tutsi civar ülkelere, özellikle de Uganda’ya sığınarak mücadelelerine buradan devam ettiler. Ne var ki iki kabile arasında silahlı ve kanlı çatışmalar başlamış, Ruanda için hayat adeta durma noktasına gelmişti. Uganda’da ise İngiltere’nin etkindi. Bu noktada alandaki gelişmelere bakılınca sanki Belçika destekli Hutular ile İngiltere destekli Tutsiler mücadele ediyormuş gibi görünse de Ruanda üzerinde iki ülke arasında böyle bir gerilim söz konusu olmamış, aksine adeta Belçika ve İngiltere sanki aralarında anlaşmışçasına bir tavır takınmışlardı.
Soykırımda Fransa’nın rolü
Fransa’nın Ruanda soykırımındaki rolü ise şöyle gelişti: Fransa Afrika’yı kendine ait gören yaklaşımın bir sonucu olarak daha 1970’lerde askeri alanda Ruanda yönetimiyle işbirliği yaparak mevcut yönetimi desteklemişti. İkili ilişkiler daha da geliştirilmiş ve 1990’lara gelince artık ciddi bir boyuta ulaşmış, Belçika’nın yerini Fransa almıştı. Ruanda ordusu Fransız silahlarıyla donatılmış, Tutsiler işte bu silahlarla topyekûn soykırıma tabi tutulmuşlardı.
Netice itibarıyla devrin Sosyalist Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın emriyle Fransa bölgede “Turkuaz” adı verilen askeri bir harekatla pozisyon almış, Fransa’nın bu girişimi katliamları durdurmak bir yana, Hutuları daha da azdırmıştır.
Fransa’nın tutumuna yönelik ciddi boyutta itiraflar da mevcut. Örneğin o dönemde sağlık bakanı olan Bernard Kouchner, cumhurbaşkanını arayarak mevcut durumu bildirdiğini ancak Mitterrand’ın “olayı abartıyorsun” diyerek telefonu kapattığını ifade ediyor. Fransa’nın Ruanda’daki soykırıma neden sessiz kaldığı hâlâ izaha muhtaç. Son tahlilde eldeki bilgilere göre Hutular Fransızca konuşmakta ve daha çok Fransız muhibbi olarak kabul edilmekteler. Fransa’nın bu sayede bölgede etkinliğini sağlamlaştırma yolunu tercih ettiğini söylemek mümkün. Buna karşın Tutsiler ise İngilizlerce desteklenmekteydiler. Bu iki noktayı merkeze aldığımızda kadim Fransız-İngiliz rekabetinin Ruanda gibi masum bir ülkede cereyan etmesi sonucunda tüm insani değerler ayaklar altına alınmak suretiyle bir milyon insanın katledilmesine sebep olduğu sonucunu çıkarmak mümkün. Görüldüğü üzere post-kolonyalizm Afrika’ya kan kusturmaya hâlâ devam etmekte.
Ruanda’da yaşananların soykırım olarak değerlendirilmesi konusunda uluslararası hukukta yer alan tanıma bakmak gerekir. “Jenosid” (genocide), Yunanca ırk anlamına gelen “geno” ile Latince öldürmek anlamına gelen “cide” kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kavram. İlk defa Polonyalı Tarihçi Raphael Lemkin tarafından 1933’te ortaya atılan kavrama göre jenosid; “milli, dini, ırki veya etnik grupların hem biyolojik hem de kültürel olarak imhası anlamına geliyor”. Neticede İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin işledikleri savaş suçları sonrasında yeniden gündeme gelen bu kavram BM Genel Kurulu’nda 9 Aralık 1948’de yapılan toplantıda yukarıda tarif edildiği haliyle benimsenmiş ve bu hususta ilgili ülkeler hakkında uygulanacak hükümler oybirliğiyle kabul edilmiştir. [1]
İtirafın siyasi boyutları
Son hamle olarak Fransa’nın geçmişte yaşanmış trajedi, soykırım, sömürü gibi hususları bir kenara iterek, belli bir miktar da ödeme yaparak, Afrikalıların gönlünü almayı denediği meydanda. Ruanda’nın bu istikametteki ilk ciddi adım olduğu anlaşılıyor.
Fransa Tutsilerden resmen özür dilese bile Hutuların idaresi değişmeyecek ve bir milyon insanı katledenler bu özürle adeta aklanmış olacaktır. Zira katliamcılara ne gibi bir müeyyide uygulanacağı yahut mağdurlara ne türden bir tazminat ödeneceği meçhul. Neticede Hutu idaresi kendilerini aklayan Fransa ile yeni bir ittifak ve işbirliği içerisine girerek modern dünyada yerini almış olacaktır. Böylece hem Fransa özür ve muhtemel bir tazminatla “kadirşinaslık” göstermiş olacak hem de “Hutuların yeni hamisi” sıfatıyla Afrika’da yükselen Fransız aleyhtarı algıları da dizginlemiş olacaktır.
Zamanı geldi ve Macron 27 Mayıs’ta Ruanda’nın başkenti Kigali’ye giderek ülkesinin soykırım konusundaki sorumluluğunu itiraf etti. Ancak kullandığı ifadeler suçluluk hissini yansıtmaktan uzak, sadece yaşanan katliamlarda Fransa’nın ihmalinin bulunduğunu itiraf etmekten ibaretti. Netice itibarıyla Fransa soykırım uyguladığı yönündeki suçlamaları reddeder bir tarzda ve olayları engelleyemediği cihetiyle özür dileyebilmiştir. Elbette bu sonuçta Fransa’nın herhangi bir mahkumiyete uğraması söz konusu olamayacak, aksine bu girişimiyle dünyada “geçmişiyle yüzleşme cesareti göstermiş bir ülke” olarak itibar kazanma ihtimali dahi doğacaktır. Nitekim Macron’un konuşmasında sıkça yeni bir sayfa açılmasına yaptığı vurgu yukarıda belirttiğimiz hususları destekler mahiyette.
[Doktora derecesini 2010’da Strasbourg Üniversitesi’nde Hatay’ın Türkiye’ye katılması ve Fransa’nın Levant (Yakın Doğu) politikası üzerine yaptığı çalışmayla alan Dr. Yaşar Demir “Fransa’nın Yakındoğu Politikası” ve “Suriye ve Hatay” kitaplarının yazarıdır]
[1] Verda Neslihan Akün, Milletlerarası Mahkeme İçtihatlarında Jenosid, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003.
Yorumlar kapatıldı.