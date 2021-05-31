İnsan Hakları Okulu nisan ayındaki hak ihlallerini değerlendiriyor

İnsan Hakları Okulu, “30 Dakikada 30 Gün’ün” ikinci programında “O geçen ay mıydı?” sorusuna cevaplar arıyor. Programda Elçin Aktoprak, nisan ayında yaşanan hak ihlallerini değerlendiriyor.

DUVAR – İnsan Hakları Okulu, 30 Dakikada 30 Gün’ün ikinci programında, “O geçen ay mıydı?” başlıklı yayında insan hakları alanında nisan ayında gerçekleşen olayları ele alıyor.

İkinci bölümün konuğu Elçin Aktoprak, Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ihracını, Boğaziçi direnişini, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nu, İkizdere direnişini, Bakan Derya Yanık’ın koruma altındaki bir çocuğu ifşasını, isim değişikliği reddedilen trans başvurucu hakkında AYM’nin hak ihlali kararını, HDP’nin kapatılması iddianamesinin iadesi ile Kobanê Davası’nı ve 24 Nisan ile Biden’in yaptığı soykırım açıklamalarını değerlendiriyor. (HABER MERKEZİ)

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