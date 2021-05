Her ziyareti bir mesaj

Didem Özel TümerDışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun iki günlük Yunanistan ziyareti Batı Trakya’dan başladı. Çavuşoğlu’nun burada yaptığı her görüşme, gerçekleştirdiği her ziyaret Türk azınlığın sorunları konusunda adeta bir mesaj niteliğindeydi. Bugün Yunanistan Başbakanı Mitçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşecek olan Çavuşoğlu, “Atina’ya pozitif gündemle gidiyoruz” dedi ATİNA – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 5 yıl aradan sonra Yunanistan’da… Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek olan Çavuşoğlu ziyaretine dün Batı Trakya’dan başladı. Çavuşoğlu’nun Atina’dan önce Batı Trakya’ya gitmesini eleştiren Yunan basını kalabalık bir ekiple, Gümülcine’ye ayak basmasından itibaren adım adım takip etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 15 Nisan’da gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte düzenlenen basın toplantısındaki tavrı damga vurmuştu. Türkiye’yi Yunanistan’ın egemenlik ve hükümranlık haklarını ihlal etmekle suçlayan Dendias’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı anda tepki göstermiş, “Türkiye’de biz, Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz ama siz ‘Ben Türk’üm’ diyen Türklere ‘Yok sen Türk değilsin, sadece Müslümansın’ demeniz de ne insanidir ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda üç tane Avrupa İnsan Hakları kararı var ve siz Türk azınlığın, Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Sonuçta bunlar sadece Müslümandır, peki bunlar Rum Müslümanı mı? Bunlar kendisi ben Türk’üm diyorsa Türk’tür ve bunu da böyle kabul etmek zorundasınız” demişti. Dendias’ın Türkiye’de sergilediği tavır kendi ülkesinde de tartışılmıştı. Bu olaydan yaklaşık bir buçuk ay sonra Yunanistan’a davetli olarak giden Çavuşoğlu iki günlük ziyaretine Batı Trakya’dan başladı. Ziyaret öncesinde Yunan basınında Çavuşoğlu’nun Atina’dan önce Batı Trakya’ya gitmesi eleştirildi. Ancak bu durumun bir benzeri Dendias’ın ziyaretinde de gerçekleşti. Dendias, Çavuşoğlu ile görüşmesinin bir gün ertelenmesi üzerine önce Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etmiş, hatta Çavuşoğlu’na programın özenli hazırlanışından ötürü teşekkür etmişti. Ankara’da gergin geçen basın toplantısının ardından Çavuşoğlu’nun Atina’da benzeri bir karşı hamlede bulunup bulunmayacağı merak edilirken, ziyaretini takip eden Türk basın mensuplarına uçakta, “Atina’ya pozitif gündemle gidiyoruz. Pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Yunan basını ise Dedeağaç Havalimanı’na inişinden itibaren Çavuşoğlu’nu ve Türk heyetini adım adım izledi. Çavuşoğlu’nun soydaşlarla yaptığı her temas yakından takip edilerek, kaydedildi. Batı Trakya’da soydaşlarla kucaklaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Batı Trakya’da yaptığı her görüşme, gerçekleştirdiği her ziyaret Türk azınlığın sorunları konusunda adeta bir mesaj niteliğindeydi. Önce Gümülcine Başkonsolosluğu’nu ziyaret eden Çavuşoğlu burada Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek, azınlığın durumu hakkında bilgi aldı. Müftü Mete’nin, geçtiğimiz aylarda oturduğu apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmıştı. Yunan yönetimi 1990’da Türk azınlığın müftülerini seçme hakkını elinden aldı. O tarihten bu yana müftüler tayinle işbaşına getiriliyor. Gümülcine ve İskeçe’de, hem azınlık tarafından seçilmiş müftüler hem de yönetim tarafından “atanmış müftüler” bulunuyor. Konu AHİM’e taşındı ve mahkeme beş kez Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü güvence altına alan 9. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Ayrıca azınlık için 1970’lerden bu yana, “Türk” yerine “Müslüman” kelimesinin kullanılması zorunlu tutuldu. İsimlerinde Türk ifadesi bulunan dernekler kapatıldı. Yunanistan bu konuda da AHİM’de cezaya çarptırıldı. Ancak içinde Türk ifadesi yer alan yeni derneklerin kurulmasına hala izin verilmiyor. Çavuşoğlu daha sonra Batı Trakya’daki iki Türk azınlık lisesinden biri olan Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada kendisini bekleyen soydaşlarla selamlaştı ve onlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Yunanistan’da Türk azınlığın, çift dilli anaokulu talebi 2011’den bu yana cevapsız bırakılıyor. İdari reform çalışması adı altında Türk azınlığa ait ilkokullar kapatılıyor veya birleştiriliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde iki azınlık okulunda görev yapan 37 eğitimcinin, Kovid-19 aşılama programına dahil edilmediğinin ortaya çıkması tepki çekti. Bakan Çavuşoğlu, okul ziyaretinin ardından Gümülcine'ye bağlı Türk köyü Çepelli'de Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun (BTTADK) kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı. 1995 yılında hayatını kaybeden Batı Trakya Türklerinin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in mezarını ziyaret ettikten sonra Atina'ya geçen Çavuşoğlu akşam yemeğinde Dendias ile bir araya geldi.