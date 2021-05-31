Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu: İlişkilerde düzelme için 3 adım şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Atina temasları öncesinde Yunan To Vima gazetesine açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilebilmesi için 3 adım atılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu adımları “samimi ve ciddi diyalog”, “popülist söylem ve tahrikçi eylemlerden kaçınma taahhüdü” ve “tüm anlaşmazlıkların görüşülüp çözülmesi için siyasi irade” şeklinde sıraladı.

‘SEVİLLA HARİTASI’NDAN VAZGEÇİN’

Gazetenin sorusu üzerine geçen yılın manşetlerde düşmeyen konusu Doğu Akdeniz krizine değinen Çavuşoğlu, “Oruç Reis gemisi, Türk kıta sahanlığı içinde faaliyet gösterdi. Yunanistan, Türkiye’nin sadece Ege ve Doğu Akdeniz’deki kıyıları ile sınırlı kalacağına inanıyorsa yanlış hesap yapıyor. Hiçbir geçerliliği bulunmayan, AB ve ABD’nin de tanımadığı Sevilla Haritası’ndan vazgeçilmeli” dedi.

‘12 MİLE İZİN VEREMEYİZ’

Ege’deki karasularının genişliği konusunda bir mutabakatın, diğer anlaşmazlıkları olumlu yönde etkileyeceğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: “Türkiye, Karadeniz ya da İyon Denizi örneklerinde olduğu gibi şartların elverdiği denizlerde ülke karasularının 12 mile kadar olmasını reddetmemektedir. Ancak Ege, farklı özellikler taşıyan bir denizdir. Yunanistan’ın bu denizdeki karasularını tek taraflı olarak 12 mile genişletmesine, öncelikle gemilerin serbest dolaşımını ciddi şekilde etkileyeceğinden izin veremeyiz. Ayrıca, ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü ile ilgili görüş ayrılıklarının yanı sıra, Lozan (1923) ile Paris (1947) anlaşmaları gereğince silahtan arındırılmış olması gereken Yunan adaları konuları da görmezlikten gelinemez.”

‘LAHEY’E GİDİLEBİLİR’

Çavuşoğlu, anlaşmazlıkların çözümü için Lahey Adalet Divanı’na başvuru olasılığı ile de, “Türkiye, tarafların kabul edeceği ve üçüncü bir taraf aracılığıyla sağlanabilecek herhangi bir çözüm şeklini reddetmemiştir. Ancak Lahey’e başvuru için önce müzakere gerekir. Ayrıca Yunanistan’ın, adaların silahtan arındırılmış statüsü, hava sahasının genişliği, deniz sınırlarının belirlenmesi gibi konularda Lahey Adalet Divanı’nın karar yetkisine çekinceler koymuş olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

ATİNA’DAN ‘LOZAN’ AÇIKLAMASI

YUNAN Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun Batı Trakya ziyareti sırasındaki söylemlerine tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Aleksandros Papaioannu, “Uluslararası hukuka ve insan haklarının korunmasına odaklı bir hukuk devleti olan Yunanistan, açık ve net bir şekilde Müslüman azınlığa değinen Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak yerine getirmektedir” dedi. Papaioannu, Türkiye’nin sürekli gerçekleri saptırma çabası içinde olduğunu ileri sürerek, “Bu vatandaşların haklarının güya korunmadığı ya da kendilerine ayrımcı muamele yapıldığına ilişkin şikâyetleri temelsizdir ve tümüyle reddedilmektedir” şeklinde konuştu.

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Açıklamaları sırasında Kıbrıs sorununa da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’deki toplantıda sunduğu önerinin açık zihinle incelenmesini tavsiye ederim” dedi. Dışişleri Bakanı, şöyle konuştu: “Kıbrıs’ta Rumların, yönetimi Türkler ile paylaşmayı reddetmeleri yüzünden bir ortaklık ilişkisinin kurulması mümkün değildir. BM Güvenlik Konseyi’nin zamanın gerisinde kalan oylamalarında ısrar etmekle bir sonuç çıkmaz. Kıbrıslı Türkler, iki ayrı devlete dayalı çözümü destekleyen Ersin Tatar’ı cumhurbaşkanı seçtiler.”

‘SORUNLARI AB DEĞİL, BİZ ÇÖZEBİLİRİZ’

“Türkiye’nin AB’ye katılımı, AB’nin Avrupa ve ötesi için yapabileceği en önemli jeopolitik yatırımdır” diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB-Türkiye ilişkilerine dair şunları söyledi: “Türkiye ilişkilerde olumlu bir gündem geliştirmeye hazırdır. Evet, böyle bir gündem için elverişli zemin mevcut. Veto hakkını ve dayanışmayı suiistimal eden bazı üye ülkelerin dışında, olumlu gündem için AB’de siyasi iradenin bulunduğunu görüyoruz. Yunanistan, Türkiye’ye karşı AB’yi bir koz olarak kullanmaktan vazgeçmeli. Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir.”

Hürriyet Gazetesi