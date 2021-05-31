Bir grup Ermeniler, Rus askerlerin eşliğinde Amaras Manastırını ziyaret etti

Rus barış gücü askerleri, Stepanakert ve yakınındaki yerleşim yerlerinin sakinleri olan 117 Ermeniyi Amaras Manastırın’a yaptıkları ziyarette eşlik etti.

Rus barış gücü, 10 Kasım tarihli üçlü açıklama kapsamında Karabağ’da ateşkesin korunmasını kontrol etmeye devam ediyor.

Karabağ’da Rus İnsan Yardım Merkezi’nin temsilcisi Aleksandr Korolyov, Amaras manastırı dahil dini merkezleri ve ibadethaneleri ziyaret etmek isteyen vatandaşları her zaman eşlik ettiklerini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere, Eylül 2020’de başlayan 44 günlük Karabağ Savaşı’nın sonucunda Ermeni Apostolik Kilisesine bağlı Amaras Manastırı, Azerbaycan’ın işgali altına girdi.

ERMENİ HABER AJANSI