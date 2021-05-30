Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan’da

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Batı Trakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Yunanistan’dayız’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ziyareti kapsamında Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlık müftüleriyle görüştü. Çavuşoğlu, “Müftülerimizin çalışmaları, Türk azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan’da.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Trakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Yunanistan’dayız” dedi.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan’dayız.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız. In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlık müftüleriyle görüştü.

Batı Trakya ve başkent Atina’yı kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında özel uçakla Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’na gelen Çavuşoğlu’nu, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu karşıladı.

Beraberindeki heyetle Gümülcine’ye geçen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek, azınlığın durumu hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, müftülerle yaptığı görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Müftülerimizin çalışmaları, Türk azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

#BatıTrakya’da ilk olarak #Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve #İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yle görüştük. Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor.@muftu_iserif @muftu_ahmetmete pic.twitter.com/ccxa8wAyom — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Çavuşoğlu, başkonsolosluktaki temaslarının ardından Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi’ne gitti.

Liseye gelişinde okulun Türk öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.

#BatıTrakya’daki iki Türk Azınlık lisesinden biri olan Celal Bayar Lisesi’ni ziyaret ettik. Soydaş çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmeleri ve her yaşta ana dillerinde eğitim almaları önemli. Bu sorunların çözümü için soydaşlarımıza desteğimiz sürecek. pic.twitter.com/rcrjXGQ5G2 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Çavuşoğlu, buraya gelişinde evlerinin önünde kendisini bekleyen soydaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu, Batı Trakya ziyareti için kendisine teşekkür eden soydaşlara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra, Gümülcine’ye bağlı Türk köyü Çepelli’de BTTADK’nin kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı. (HABER MERKEZİ)

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