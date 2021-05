Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan’da

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Batı Trakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Yunanistan’dayız’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ziyareti kapsamında Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlık müftüleriyle görüştü. Çavuşoğlu, “Müftülerimizin çalışmaları, Türk azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan’da.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

