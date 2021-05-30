Bakan Karaismailoğlu: Karabağ’ın imarında Azerbaycan ile birlikte çalışacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karabağ’ın imarı konusunda Türkiye’nin Azerbaycan ile birlikte çalışacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Güçlü firmalarımızın da desteğiyle plan ve projelerimizi yapıp, en kısa zamanda hayata geçirip buraları lojistik ve ulaşım bağlamında dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temaslarda bulunduğu Azerbaycan’da ülkenin eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti. Karaismailoğlu, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın, ‘Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret edeceğini’ ve orada Türk yüklenici firmaların yaptığı çalışmaları yerinde inceleyeceğini bildirdi. Karabağ’daki savaşın kazanılmasına sevindiklerini belirten Karaismailoğlu, “Karabağ’ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak tecrübe ve birikimlerimizi paylaşacağız, el birliğiyle çalışacağız. Nahçıvan’da da projelerimiz var. Önemli ulaşım ve lojistik koridorlarını en kısa zamanda değerlendirip sonuç alacağız” dedi. Karaismailoğlu, kara yollarında Türk transit firmalarının yaşadığı sıkıntıları da Azerbaycanlı muhataplarıyla müzakere edeceğini dile getirdi. Karabağ’ın imarında gerekli olan kara yolu ve demir yolu bağlantıları için önemli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Güçlü firmalarımızın da desteğiyle plan ve projelerimizi yapıp, en kısa zamanda hayata geçirip buraları lojistik ve ulaşım bağlamında dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Türkiye ve Azerbaycan’ı kaliteli, konforlu ve güvenli yollarla birbirine bağlamanın çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. BirGün Gazetesi