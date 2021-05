Atatürk’e ‘zalim’ ve ‘kafir’ diyen imama tepkiler çığ gibi büyüyor

30/05/2021

Ayasofya Camisi’ndeki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen icazet töreninde imam Mustafa Demirkan’ın Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sözleri tepki çekti.

‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin uygulandığı lise ve ortaokulunda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Ayasofya Camisi’nde dün gerçekleşen programda icazet aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katıldığı icazet töreninde konuşan imam Mustafa Demirkan, programda Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin “Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun… Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma Ya Rabb.” ifadelerini kullandı.

Demirkan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan sözlerine tepki yağdı. #HaddiniBilMustafaDemirkan etiketi, Twitter gündemlerinde birinci sıraya kadar yükseldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, imam Demirkan’ın sözlerine, “Kimlerin damarlarında kafir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam’dan beri çok iyi biliriz” tepkisini gösterdi.” ifadesi ile tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Kurtuluş savaşının başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ayasofya kiliseye çevrilip ülkeye işgal edenlere hizmet edecekti. Kürsüde Atatürk’e hakaret eden imam efendi ve onu dinleyenlerin hiçbiri o mekanda bulunamayacaklardı!

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan: Hatip Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o anları böyle dinledi. İslam dini son dönem Ayasofya imamlarından çektiği kadar kimseden çekmedi! Yakışmıyorsunuz ne mihraba, ne minbere ne de Ayasofya’ya.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AND OLSUN Kİ; Bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. AND OLSUN Kİ; Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız. AND OLSUN!!!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Pusulası Fesli Kadir olanlar içlerindeki kin ve intikamdan kurtulamıyorlar. Bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Atatürk’e aleni hakaretler edilirken bu ülkenin Cumhurbaşkanı sessiz kalarak zımnen destek oluyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Erdoğan’ın da katıldığı bir programda Ayasofya’da yine Mustafa Kemal Atatürk hedef alındı! Allah’a karşı vazifeli imamların Cumhurbaşkanına yağcılık ve yalakalık yapmak için Atatürk’e laf söylemesi ALÇAKLIKTIR! #HaddiniBilMustafaDemirkan

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Ayasofya’da Mustafa Kemal Atatürk hedef alınıp, ‘zalim ve kafir’ denildiğinde hepiniz oradaydınız! Uğur Mumcu’nun da söylediği gibi; ‘Halk affetmiyor, din sömürüsünü affetmiyor halk!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Allah’ım, bizi bu yolunu şaşırmış, dinimizi ve imanımızı siyasetlerine alet edenlerden koru. Bizi dosdoğru bildiklerinin, namus ve iman ile yoğurup kurtarıcı kıldığın Muhammet Mustafa ve Mustafa Kemal’in yolundan ayırma. Senin yüce adın ile aldatanları helak et Allah’ım.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk’e “zalim ve kafir” diyen hadsiz hesabını verecek. Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız! #HaddiniBilMustafaDemirkan

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi: Kurtardığı vatanda, kurduğu diyanetten maaş alıp Atatürk’e lanet okuyan cahil adam! Bilmez misin verdiği Milli Mücadele ile ezanlar yankılanır bu diyarlarda!

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Atatürk’ün kurduğu devletin memurusun, o devletten maaş alıyorsun. Ama Atatürk’e lanet okuyorsun. Çünkü sen namussuzsun, alçaksın, nankörsün, hainsin…

