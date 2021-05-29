Türkiye destan yazıyor kriz tellalları çatlıyor!

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Necmettin Batırel

31 Mayıs’ta açıklanacak ilk çeyrek büyüme hızımız parmak ısırtacak. Türkiye ile ABD arasında 14 Haziran NATO zirvesinde yepyeni bir dönem başlıyor. Amerikan petrol devi Exxon Mobil’in ülkemizde arayıp, bulduğu ve üzerini betonla kapattığı kuyulardan petrol fışkırıyor. Diyarbakır’da 2, Kırklareli’de 1 kuyudan toplam günlük 6 bin 800 varil petrol alınıyor. Türkiye’nin günlük petrol tüketimi 51 bin varil. Yeni bulunan kuyularla bunun yarısını inşallah kendi imkânlarımızla kısa sürede çıkaracağız. Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi 2023’te ülkemizde kullanılmaya başlanacak…

Türkiye her yıl 36 milyar dolar cari açık veriyor. Yani borçlanıyor. Bu açığın 24 milyar doları enerjiye ödeniyor… Türkiye eski Türkiye değil. 20 yıl önce güneş enerjisi mi vardı. Bu yıl güneş enerjisi kurulu gücünün 1500 megavat düzeyinde artacağı ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 5’in üzerine çıkacağı hesaplanıyor.

Türkiye, ABD’de bile olmayan 3 tane sismik araştırma, 3 tane petrol sondaj gemisine sahip dünyadaki tek ülke. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının makine teçhizatı Avrupa’yı aratmayacak düzeyde… Diyarbakır’ın 100 kilometre aşağısındaki Suriye’de petrol kaynıyor, bizde yok, diyorlar. Olacak şey değil! Maksatları Türkiye kazanmasın, hep muhtaç kalsın. Yağma yok, artık kendi petrolümüzü kendimiz bulacağız, kendimiz çıkaracağız, kendi yağımızla kavrulacağız…

Savunma sanayiinde tarih yazılıyor. Ukrayna’ya 6, NATO ve AB üyesi Polonya’ya tarihimizde ilk defa 24 SİHA sattık. Polonya öncü olacak diğer AB üyesi ülkeler onu izleyecek. Filipinler’le 6 atak helikopteri için anlaşma yaptık. 3 satıştan toplam 720 milyon dolar kazandık. Silahlı insansız deniz aracı üretiyoruz. Uçak gemimiz tamamlanıyor. Geçen yıl 3 milyar dolar gelir elde edilen savunma sanayi ihracatından bu yıl 5 milyar dolar gelecek. 2017’den beri ne ABD ne Avrupa tabanca, tüfek, mermi, tank, top… Bize tek bir silah satmıyor. Hepsini biz kendimiz üretiyoruz…

PKK’nın kökü kurutuluyor. Hainler saklandıkları mağaralarda teker teker yok ediliyor… Pandemi bitiyor, Turizmde kapılar açılıyor. BioNTech 5 milyon doz aşıyı gönderdi, Haziranda 30, eylül sonuna kadar 120 milyona ulaşacak. Çin’den 100 milyon doz, Rusya’dan 50 milyon doz Sputnik aşı anlaşması yapıldı. Rus Kivovak aşısı ile Türk ilaç şirketi ortak üretim yapacak. Nüfusun yarısı ağustosta aşılanmış olacak, ekonomi tüm kurumlarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak. Büyüyen ülkeye doğrudan sermaye yağacak… Japon devi Mitsubishi Manisa’da 167 milyon liralık yatırım yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle ülkeye çağ atlatıyor, muhalefet çatlıyor. Erken seçim balonu ile mafya yalanları ellerinde patlayınca Türkiye düşmanı Acemoğlu adındaki Ermeni profesör devreye girdi. Dağlık Karabağ bozgununu yediremediği için Başkanlık sistemini ağır dille eleştirerek “Türkiye’de ekonomik kriz derinleşebilir” dedi. Bunun üzerine Kalifornia Fonu Türkiye’den ayrılma kararı aldı, dolar 8.60 TL’ye yükseldi…

Ne yaparlarsa yapsınlar, önümüzü kesemezler, Türkiye gümbür gümbür geliyor, ezip geçiyor…

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NOT: BUGÜN 29 MAYIS 2021… İSTANBUL’UN FETHİNİN 568. YIL DÖNÜMÜ. PEYGAMBER EFENDİMİZİN “aleyhissalatü vesselam” BÜYÜK MÜJDESİNE MAZHAR OLAN FATİH SULTAN MEHMED HAN’I, ONUN İSLAM AŞKIYLA ŞEHİD OLAN KAHRAMAN ASKERLERİNİ GÖZYAŞLARIMLA RAHMETLE YÂD EDİYORUM. ZİNCİRLERLE BAĞLANMIŞ AYASOFYA’YI 86 YIL SONRA CAMİYE ÇEVİREREK ÜLKEMİZE VE TÜM İSLAM ÂLEMİNE KAZANDIRAN FATİH’İN ŞANLI ŞEREFLİ TORUNU CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’A KALPTEN DUA EDİYOR, ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM…