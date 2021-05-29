Taksim Camii’nde Hristiyan ve Musevilere ait ibadethaneler mi var? Yerinde inceledik…

Geçtiğimiz gün geniş katılımlı bir törenle açılan Taksim Camii’nin içinde Hristiyan ve Musevilere ait ibadet alanlarının yer alacağı bilgisinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

81 yıllık mücadele sonunda ibadete açılan Taksim Camii tüm Türkiye’yi sevince boğarken, açılış esnasında yapılan haberlerde dikkat çekici bir detay yer aldı.

DİĞER SEMAVİ DİNLERE AİT İBADETHANE YOK

Taksim Camii’nin içinde Hristiyan ve Musevilere ait ibadet alanlarının yer alacağını belirten detayları paylaşan Hürriyet ve Milliyet şaşkınlığa neden olmuştu. Söz konusu iddialar üzerine camide yapılan incelemelerde diğer dinlere ait ibadet alanlarının olmadığı görüldü. Bu yorumlara, camide mevlevihaneye benzer çok amaçlı bir alanın neden olduğu belirtildi.

ZİYA ALTAN ELMAS DA YALANLADI

Taksim Camii Şerifi Banisi Ziya Altan Elmas da konuyla ilgili açıklama yaparak, söz konusu ibadethanelerin camide bulunmadığını vurguladı.

NEDEN BÖYLE BİR DETAY PAYLAŞILDI?

Resmi bilgilerde de Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelerin olmadığı görülürken, böyle bir detayın neden paylaşıldığı merak konusu oldu.

İddilara neden olan haberin görseli:

https://www.habervakti.com/dosya/taksim-camii-nde-hristiyan-ve-musevilere-ait-ibadethaneler-mi-var-h145109.html