Kılıçdaroğlu: Kimlerin damarlarında kafir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam’dan beri çok iyi biliriz

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29/05/2021

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul’un fethinin yıl dönümünü kutladığı paylaşımında, “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir” diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuyan imama atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu, “Kimlerin damarlarında kâfir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam’dan beri çok iyi biliriz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 568’nci yıl dönümü kutlamalarına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Osmanlı Devleti’nin en genç padişahlarından, fetihe çıktığında sadece 20 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet Hanımız ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yâd ediyorum. İstanbul’un fatihinin emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeğidir” diyerek İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünü kutladı.

O İMAMA GÖNDERMEDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu, bir diğer paylaşımında ise devlet erkanının cuma günü katıldığı Ayasofya’daki icazet töreninde emekli imamın, “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuyan emekli imamın sözlerine atıfta bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Ayrıca kimlerin damarlarında kâfir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam’dan beri çok iyi biliriz” ifadelerini kullandı.

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglu-kimlerin-damarlarinda-kafir-ve-zalim-kani-akar-vatansever-sutcu-imamdan-beri-cok-iyi-biliriz-6458431