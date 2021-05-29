ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Patrik Bartholomeos’u ziyaret etti

Mehmet Kara

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti.

Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleşen ziyarette, Sherman’a ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer eşlik etti.

Resmi ziyaretler kapsamında Ankara’nın ardından İstanbul’a gelen Sherman’ın ilk ziyareti Fener Rum Patrikhanesi’ne oldu.

Patrikhane görevlileri tarafından karşılanan Sherman, Aya Yorgi Patrikhane kilisesini ziyaret ederek kiliseyle ilgili bilgi alarak mum yaktı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sherman’ı kilise ziyaretinin ardından ağırladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman burada yaptığı konuşmada, “Bugün, dünya çapında 300 milyondan fazla nüfusu sahip Ortodoks dünyada saygı duyulan bir lider olan Patrik Bartholomeos ile görüşmekten onur duyuyorum.” dedi.

ABD’nin Patrikhane ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Sherman, bu bağlamda ulusal sınırları aşan küresel problemlerde iş birliği yaptığını dile getirdi.

Sherman, dünya çapında din özgürlüklerini teşvik etmek için Patrikhaneyi bir partner olarak görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Brüksel’de haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmelere değinen Sherman, “Türkiye ve Amerika arasındaki stratejik ilişkileri konuşmak için iki lider Brüksel’de bir araya gelecek.” dedi.

Patrik Bartholomeos da ziyaretten memnun olduğunu belirterek, “Basında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın iş birliği yapmak için Brüksel’de görüşeceklerini duydum. Bunun ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunun bir işaret olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Patrik Bartholomeos, “Ekim ayında ABD’ye ziyarette bulunacağım ve ABD Başkanı Joe Biden’le görüşmeyi heyecanla bekliyorum. Kendisiyle iyi ilişkilerimiz var. ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde iki defa Patrikhaneyi ziyaret etmişti.” ifadelerini kullandı.

Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüşmelerin ardından Patrikhane bahçesinde hatıra fotoğrafı çekildi.

AA