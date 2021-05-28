Rusya: Ermenistan’la askeri işbirliğimiz güçlenecek

Ermeni mevkidaşıyla bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ermenistan’la askeri işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Şoygu ve Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan, ikili işbirliğiyle ilgili konuları, Dağlık Karabağ’daki durumu ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki işbirliğini görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Şoygu, Rusya ve Ermenistan’ın hem ikili işbirliğini hem de başta KGAÖ olmak üzere uluslararası yapılar kapsamındaki işbirliğini güçlendirmekte olduğunu belirterek “İki ülke arasında Ortak Askeri Grup kurulmasıyla ve Kafkasya Kolektif Güvenlik Bölgesi’nde Ortak Bölgesel Füze Savunma Sistemi kurulmasıyla ilgili anlaşma başarıyla uygulanıyor” dedi.

Şoygu, bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir faktör olarak gördükleri Ermenistan’daki 102. Rus askeri üssünün yüksek düzeyli işbirliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Şoygu, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücünün faaliyetleri bağlamında bölgesel güvenlik konularını ve bölgedeki acil sorunları ele alacaklarını kaydetti.

Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan Azerbaycan’ın sınır ihlalleri ile ilgili geç hareket etmesi nedeniyle KGAÖ’yü eleştirmişti.

Öte yandan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bir grup AB üyesi ülke bakanının Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Borrell Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısında, “Bir grup [Avrupa Birliği] Bakanı, bölgeyle daha fazla ilgilenmeye hazır olduğumuzu göstermek için benim adıma üç Güney Kafkasya ülkesini ziyaret edecek,” dedi.

Agos