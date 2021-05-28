Papa Köln Başpiskoposluğuna inceleme ekibi gönderiyor

Papa Françesko Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’nin cinsel istismar iddialarını ele alışını incelemek üzere Stockholm ve Rotterdam Piskoposlarını Köln’e gönderiyor.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, aylardır devam eden cinsel istismar krizi ile ilgili olarak son noktayı koydu. Papa bu bağlamda, Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’yi denetlemek üzere Stockholm ve Rotterdam Psikoposlarını Köln’e gönderme kararı aldı. Köln Almanya’nın en büyük piskoposluk bölgesi.

Papa Françesko tarafından gönderilen ziyaretçiler olarak adlandırılan Stockholm Piskoposu Kardinal Anders Arborelius ve Rotterdam Piskoposu Johannes van den Hende Papa’dan aldıkları geniş yetkilerle Köln Başpiskoposluğu’nda cinsel istismar iddialarının ele alınışını inceleyecek.

Köln Başpiskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, haziran ayının ilk yarısında yapılacağı belirtilen ziyaret sırasında Kardinal Rainer Maria Woelki’nin “muhtemel hatalarının” inceleneceği bildirildi. Ancak daha önce Köln’de görev yapan Hamburg Piskoposu Stefan Heße’nin ve açığa alınan piskopos yardımcıları Dominikus Schwaderlapp ve Ansgar Puff’un da ziyaretin odak noktalarında olacağı belirtildi.

2014 yılında başpsikoposluk görevine gelen Woelki, Papa’nın iddiaları bağımsız olarak incelemek için müdahil olmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Köln Başpiskoposluğu aylardır devam eden cinsel istismar krizi nedeniyle birçok istifaya sahne oldu.

Son olarak mart ayında yayımlanan bir rapor Woelki’nin görevini ihlal etmediğini ortaya koymuştu. Söz konusu rapor Hamburg Piskoposu Heße’yi suçlu çıkarmış, Hamburg Piskoposu da bunun üzerine istifasını sunmuştu. Ancak skandal bununla sona ermedi. Zira Almanya’da Kilise’ye bağlı çeşitli bölgelerden Köln Başpiskoposu Woelki’ye yönelik olarak “kişisel olarak sorumluluk alması” talebi geldi.

Ne olmuştu?

Münihli hukuk firması Westphal Spilker Wastl’ın Başpiskoposlukla ilgili raporunu kamuoyuna açıklamayı reddetmesinden dolayı Woelki için istifa çağrıları yükselmişti.

Westpfahl Spilker Wastl Ocak 2019’da Başpiskoposluğun “cinsel istismar vakalarının üstünün kapatılması veya cezalandırılmamasından sorumlu olan kişisel, sistemik ve yapısal eksiklikleri tespit etmek için” 1975 yılından itibaren kişisel dosyalarını incelemek için görevlendirilmişti.

Başpiskoposluğa danışmanlık yapan hukukçular metodoloji ile ilgili endişeleri aktarınca Woelki, Köln merkezli ceza hukuku Profesörü Björn Gercke’yi yeni bir rapor yazmakla görevlendirmişti.

Gercke’nin yazdığı 800 sayfalık rapor da mart ayında yayımlanmış, rapor 1975-2018 yılları arasında 236 dosyayı ele almıştı. Woelki bu rapor üzerine piskopos yardımcıları Dominikus Schwaderlapp ve Ansgar Puff’u görevden almıştı.

dpa,AFP/ SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Deutsche Welle