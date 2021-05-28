Bu hafta biamag’da

biamag’da bu hafta edebiyat, şiir, belgesel film ve COVID-19’un laboratuvarda üretildiğine dair bilimsel tezler ile eski-yeni “ünlü” Mehmet Ağar var…

Ayça Söylemez, son dönemde yine gündeme gelen eski Emniyet Genel Müdür ve bakan Mehmet Ağar’ın yeni nesil için kısa bir portresini yazdı.

Dünyaya Z kuşağı gençleri hükmederken, Alfa kuşağı çocukluklarını yaşıyor. Yeni nesillerin cinselliğe bakış açısı da cinsel deneyimleri de değişiyor. Pınar Tarcan derledi.

Ayşegül Özbek hem Türkiye’nin en eski kilise korosunun kültürel ve sanatsal birikimi ile güncel durumu, koro üyelerinin ve geçmiş hikayeleri üzerine bir belgesel olan “Ailem Sahakyan: Samatya Sahakyan Korosu” ile ilgili söyleşi yaptı hem de Domingo Yayınevi’nden Nilay Gökçe Arayıcı ile çocuk kitaplarını konuştu.

Nurullah Yıldız, William Audureau’nün Le Monde’de yayınlanan makalesinden çevirdi: COVID-19 laboratuvarda mı üretildi?

Defne Ceren Ergen, Türkiye’deki regl tabusunu, regl yoksulluğunu ve menstural kapla olan deneyimini yazdı.

Recep Yılmaz, müzik sektörünün pandemiyi nasıl geçirdiğini yazdı.

Murat Türker, “Ostrov – Kayıp Ada” belgeselinin, Putin’de vücut bulmuş güçlü lider imajının hipnotize etme vasfından yola çıkarak insanların perişan ve bedbaht yaşamlarını pek az tepki vererek nasıl sürdürebildiklerine ışık tuttuğunu yazdı.

Özlem Belçim Galip, Avrupa’daki başarılı Kürt kadınlar dizisinde bu hafta sanatçı Sonja Hamad’ı yazdı.

Şeyhmus Diken “iyi edebiyat örneği” üç kitapla, kirlilikleri açığa çıkarmak için yazan yazarları anlattı.

Kubilay Kaya, şair Mehmet Özkan Şüküran ile şiiri ve kitaplarını konuştu. (AS)

bianet