Almanya Namibya Soykırımı için özür diledi

Almanya, Namibya’da sömürge işgali döneminde soykırım yaptığını kabul etti ve bu ülkedeki yardım projelerine 1 milyar euro’dan fazla mali destek sözü verdi.

Almanya’nın sömürge zamanı yerleşimcilerinin, 1904 ile 1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmesi, tarihçiler tarafından “20. yüzyılın ilk soykırımı” olarak niteleniyor.

Bu durum yıllardır Almanya, Namibya arasındaki ilişkilerde en büyük sorun olarak ortaya çıkıyordu.

Almanya, sömürge yönetiminin, bu ülkede zulüm yaptığı kabul ediyor ancak doğrudan tazminat ödemeyi reddediyordu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı yazılı açıklamada, “Biz artık meydana gelen olayları, bugünün perspektifinden baktığımızdan soykırım olarak görüyoruz” dedi.

Namibya’ya kalkınma desteği

Tarihi ve ahlaki sorumluluk anlayışıyla, Almanya’nın Namibya’dan ve öldürülenlerin akrabalarından özür dilediğini belirten Maas, şöyle devam etti:

“Kurbanların maruz kaldığı çok büyük eziyeti tanıma jesti olarak bu ülkenin kalkınmasını ve yeniden inşasını 1,1 milyar euro tutarındaki mali yardımla destekleyeceğiz.”

(sol başta) Afrika’daki sömürgelerden sorumlu Almanyalı komutan General Lothar von Trotha.

Herero ve Namaka Soykırımı

Almanca Aufstand der Herero und Nama “Herero ve Nama Başkaldırısı” olarak alınıyor.

Ocak 1904’te, Samuel Maharero idaresindeki Hererolar halkı Alman sömürge idaresine isyan etti. Ağustos’ta, Alman generali Lothar von Trotha Waterberg Savaşında isyancıları yenerek aileleriyle birlikte bölgeden Omaheke çölüne sürdü.

Ekim’de ise bölgedeki bir başka halk olan Namalar da isyan ettiler. Almanlar onlara da aynı şekilde davranarak 65 bin Herero’yu (toplam nüfuslarının %80) ve 10,000 Nama’yı (toplam nüfuslarının %50) yok ettiler.

Katliamda en çok kullanılan yöntem ise asileri çöle sürüp orada susuzluktan ya da önceden zehirlenmiş içme suları ile öldürmekti.

Yale Üniversitesi’nden soykırım tarihçisi Benjamin Madley’e göre, Güneybatı Afrika’daki Herero Soykırımı birçok yönden Amerika’daki Yuki Soykırımı ile Avustralya’daki Tasmanya Soykırımına benziyor. Tarihçiye göre her üçünde de kendini human (“insan”) olarak vasıflandıran birçok Beyaz yerleşimci tarafından yerliler subhuman (“insan-altı, alt-insan: insan olmayan, insanla aynı kategoride bulunmayan, insandan daha aşağıda bulunan”) olarak görülmüştür.

(PT)

https://bianet.org/bianet/dunya/244777-almanya-namibya-soykirimi-icin-ozur-diledi