25 yıllık faili meçhul: Kutlu Adalı

ST. BARNABAS BASKINI

1935 Lefkoşa doğumlu Kutlu Adalı, Kıbrıs Türklerinin efsanevi lideri merhum Rauf Denktaş’ın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde 11 yıl özel kalem müdürlüğünü yapması nedeniyle ünlü bir gazeteciydi. Denktaş’la siyasi görüşleri ters düşen Adalı, 1989’dan itibaren muhalif Yeni Düzen gazetesinde yazmaya başladı.

16 Mart 1996 tarihinde Gazimağusa’daki Saint Barnabas Kilisesi ve yanındaki ikon müzesine baskın düzenlendi. Sivil araçlarla gelenler, 3 bekçiyi uzaklaştırıp kilise ve müzede arama yaptıktan sonra ayrıldı.

GALİP MENDİ YALANLADI

Kutlu Adalı, baskını düzenleyenlerin dönemin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Albay Galip Mendi’ye bağlı kişiler olduğunu yazdı. 1974 Barış Harekâtı’nda bir subayın bulduğu mücevherleri manastıra gömdüğünü, baskının bu nedenle yapıldığını ileri sürdü.

Kıbrıs görevinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı da yapan emekli Orgeneral Galip Mendi, konuyla ilgili birçok kez açıklama yaptı; St. Barnabas’ta iddiaların aksine terör örgütü PKK’ya yönelik gömülü silah arandığını söyledi.

KIBRIS’IN MUMCU’SU

6 Temmuz 1996’da Kutlu Adalı, Lefkoşa’daki bahçeli evinin önünde Uzi marka otomatik silahla vurularak öldürüldü. Polis soruşturması sonuçsuz kaldı. Cinayete, ‘Kıbrıs’ın Susurluk’u, Kutlu Adalı’ya ise ‘Kıbrıs’ın Uğur Mumcu’su’ benzetmeleri yapıldı.

MÜCEVHER VE İNCİL EFSANESİ

Cinayetin ardından Kıbrıs’ta birçok iddia ortaya atıldı. En fazla rağbet göreni, efsanelerde yer alan Hıristiyanlık dünyasının 4 incilinden biri kabul edilen kayıp Barnabas inciliyle ilgili. Bu söylentiye göre, kiliseyi basanlar incili aradı ve buldu. Bir başka iddia Kutlu Adalı’nın gündeme getirdiği, gömülü mücevherler üzerine. İddiaya göre, bir binbaşı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında önemli miktarda mücevher bulup kiliseye saklamıştı. Askerler, gizli operasyonla bu mücevherleri aldı. Bu iddialar efsane olarak kaldı.

KKTC’DE DEPREM ETKİSİ

İddialarda adı geçenlerden gelen açıklamalar KKTC’de manşetlerden inmezken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü’ne her türlü girişimde bulunması talimatı verdi. Başbakan Ersan Saner ise “Ortada itiraflar var, gerçek mi, Anavatan’daki tahkikatta ortaya çıkacaktır” dedi. KKTC yargı sisteminde ‘zaman aşımı’ yok. “Dosya yeniden açılsın” çağrıları üzerine KKTC Meclisi araştırma komitesi kurma kararı aldı.

Hürriyet Gazetesi