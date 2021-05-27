Son dakika… Sınırı geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu. Ermenistan’dan yapılan açıklamada da altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

Azerbaycan sınırını geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında sınırı ihlal eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden 6 askerin, Kelbecer kenti Yukarı Ayrım yerleşimine yakın bir bölgede yakalandıklarını duyurdu.

Yakalanarak esir alınan Ermenistan askerlerinin, bölgedeki ikmal yollarında mayın döşemeye çalıştıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye gönderdiği tank ve zırhlı araçların da engellendiği belirtildi.

ERMENİSTAN DOĞRULADI

Ermenistan’dan yapılan açıklamada da altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020’de başlamıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020’de ateşkes anlaşması imzalamıştı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-siniri-gecerek-mayin-doseyen-6-ermeni-askeri-esir-alindi-41819271