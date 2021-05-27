PATRİK HAZRETLERİ MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NI KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 26 Mayıs 2021, Çarşamba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı Patrikhane’de kabul etti. Görüşmede Malatya Hayder yöneticileri de hazır bulundular.

Saygıdeğer Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde şahsen Patrikhane’yi ziyaret etmeyi ve Patrik Hazretleri’yle Malatya’daki Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin (Taşhoran Kilisesi) yenileme çalışmaları hakkındaki görüşmeyi arzulamıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle, şehrin kültürel değerlerinden biri olan Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin yenileme çalışmalarında önemli yol kat ettiklerini ve çalışmayı sonlandırmaya yaklaştıklarını belirtti. Bu bağlamda, gerçekleşen çalışmalar ve yapıyla alakalı projeler hakkında fikir alışverişi gerçekleşti.

Patrik Hazretleri, Başkan Gürkan’a “hoş geldiniz” dedikten sonra, Malatya’daki sosyokültürel değerlerden birisinin yenilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı. Sohbet esnasında, Malatya’da Ermeni Cemaati üyelerinin bulunduğunu ve benzer bir girişimin kendilerini de çok memnun ettiği belirtildi. Patrik Hazretleri bu vesileyle, Başkan Gürkan’a iyi dileklerini sundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

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