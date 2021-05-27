Paşinyan: Herhangi bir taviz söz konusu olamaz, Azerbaycan ordusu Ermenistan’dan çıkmalı

Ermenistan Başbakanı Vekili Nikol Paşinyan Gegharkunik idari bölgesinde yaşanan son sınır gerginliği ve Azerbaycan tarafından Ermenistan sınırları içerisinden Ermeni askerlerin esir alınması üzere Gegharkunik’teki Kut köyünü ziyaret etti.

Köylülerle görüşme sırasında Paşinyan Ermenistan’ın sinirli olmayan, fakat sağlam iradeli adımlarla Azerbaycan ordusunun Ermenistan sınırlarını terk etmeye mecbur kılacağını ifade etti.

Yaptığı konuşmada Nikol Paşinyan şu ifadelere yer verdi:

“Bugünkü durum nettir. Azerbaycan Ermenistan devlet sınırını ihlal etti ve burada herhangi bir taviz söz konusu olamaz. Çünkü eğer biz bu konuda taviz versek onlar daha da heyecanlanacak. Biz kesin bir şekilde söylüyoruz ki uluslararası hukuk normlarına göre bu bizim egemen bölgemizdir ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bizim sınırlarımızdan dışarı çıkmalı.”

Ermenistan Başbakan Vekili’nin ifadelerine göre Fransa, ABD, Hindistan, Avrupa Birliği Azerbaycan’ın Ermenistan sınırını ihlal ettiğini kabul ediyorlar. Rusya’da bu bölgenin Ermenistan sınırları içerisinde olduğunu kabul ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/27/Paşinyan-Azerbaycan-ordusu-Ermenistan/208901