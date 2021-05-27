Macron’dan Ruanda Soykırımı itirafı: Fransa’nın da sorumluluğu var, sizlerden af diliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ruanda Soykırımı’ndaki sorumluluğunu kabul ederek “Sizlerden af diliyoruz” dedi.

DUVAR – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ruanda Soykırımı’nda oynadığı rol nedeniyle Ruandalılardan af diledi. Ruanda’nın başkenti Kigali’ye resmi bir ziyaret düzenleyen Macron, Fransa’nın 1994’te yaklaşık 800 bin kişinin öldüğü soykırımda fiilen suç ortağı olmadığını savunsa da, ülkedeki duruma dair uyarıda bulunanlara kulak vermediğini söyledi.

‘FİİLEN SOYKIRIMCI BİR REJİMİN YANINDA DURDUK’

Macron, Kigali’de 250 binden fazla Tutsi’nin mezarının bulunduğu Soykırım Anıtı’ndaki konuşmasında, “Fransa fiilen soykırımcı bir rejimin yanında durdu” diyerek ülkesinin de sorumluluk taşıdığını belirtti. “Bugün buraya sorumluluğumuzu teslim etmeye geldim” ifadelerini kullanan Macron, “Sizlerden af diliyoruz” dedi.

GÜNDE 10 BİN KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SOYKIRIM…

Afrika ülkesi Ruanda, 1994 yılında yakın tarihin en kanlı dönemlerinden birine sahne oldu. 100 gün süren soykırımda, en az 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu, radikal Hutular tarafından öldürüldü; günde neredeyse 10 bin kişi yaşamını yitirdi.

BELÇİKA, FRANSA VE BM HAREKETE GEÇMEDİ

Bu dönemde sömürgeci Belçika, soykırımdan sorumlu tutulan merkezi hükümete silah yardımı yapan Fransa ve Birleşmiş Milletler’in de ses çıkarmaması sonucu, üç ay boyunca ülkedeki Tutsi azınlığın yüzde 70’i katledildi. Tutsilerin kurduğu Ruanda Yurtseverler Birliği’nin (RYB) Temmuz 1994’te başkent Kigali’ye girip soykırıma son vermesine dek, ülke nüfusunun yüzde 10’u öldürüldü.

SOYKIRIMI TETİKLEYEN NEYDİ?

Ruanda’da soykırımı tetikleyen şey, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ile Burundili mevkidaşı Cyprien Ntaryamira’nın uçaklarının, ülkenin başkenti Kigali’nin yakınlarında 6 Nisan 1994 günü düşürülmesi oldu. İkisi de Hutu olan devlet başkanlarının uçağını kimin düşürdüğü hâlâ bilinmiyor. Fakat bu saldırının hemen sonrasında Tutsileri suçlayan Hutu hükümetinin askerleri ve paramiliterleri, Tutsi azınlığa karşı soykırım başlattı.

Nüfus yoğunluğunun son derece yüksek olduğu köylerde, Hutular Tutsilere saldırdı. Ülkedeki BM barış gücüne harekete geçme yetkisi verilmedi; BM güçlerinin büyük kısmı ve sömürgeci Belçika’nın askerleri geri çekildi. Soykırım, bugünkü Devlet Başkanı Paul Kagame’nin liderliğinde kurulan Ruanda Yurtseverler Birliği’nin (RYB) silahlanması, ülkeye Uganda sınırından geçip kontrolü devralması ile son buldu. (DIŞ HABERLER)

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