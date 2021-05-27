KGAÖ’den Paşinyan’a cevap: “Çalışmalar devam ediyor”

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Basın Sekreteri Vladimir Zaynetdinov, Ermenistan Başbakanı görevini yerine getiren Nikol Paşinyan’ın, KGAÖ hakkında dile getirdiği açıklamalarına değinerek, istişarelerin henüz devam ettiğini vurguladı.

Zaynetdinov, “Başbakan vekili Nikol Paşinyan’ın açıklamaları dikkate alındı. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Başkanı Emomali Rahmoni’nin talimatlarına göre çalışmalar devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan Parlamentosu’nda konuşan Paşinyan, KGAÖ mekanizmaların, sınırda oluşan durumun çözülmesine izin vermemesi durumunda Ermenistan’ın, Birleşmiş Milleteler’e başvurabileceğini söylemişti. KGAÖ “eylem hızından” memnun olmadığını dile getiren Paşinyan, örgütün Ermenistan sınırlarıyla ilgili net bir yaklaşım da sergilemediğini ifade etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI