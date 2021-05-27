Ermenistan sınırları içinden 6 Ermeni asker Azerbaycan ordusu tarafından esir alındı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi 6 Ermeni askerlerin Azerbaycan tarafından esir alındığını açıkladı.

Olay 27 Mayıs sabah erken saatlerinde meydana geldi. Gegharkunik idari bölgesinin sınırlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askerleri askeri mühendislik çalışmalar gerçekleştirirken Ermenistan sınırları içinde bulunan 6 Ermeni asker Azerbaycan ordusu tarafından esir alındı.

Esir düşen Ermeni askerlerin iadesi için Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu olayla ilgili açıklamada bulunarak bunun esir alma değil insan kaçırma girişimi olduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/27/Ermenistan-Savunma-Bakanlığı-esir-Azerbaycan/208844