Ermenistan, Gegharkunik’ten kaçırılan 6 aker için AİHM’e başvurdu

Ermenistan Cumhuriyeti, 27 Mayıs tarihinde Gegharkunik idari bölgesinden Azerbaycan askerleri tarafından kaçırılan 6 Ermeni askerin temel haklarının korunması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.
27 Mayıs sabahı Gegharkunik sınırına yakın bölgede mühendislik çalışmaları yapan Ermeni askerler, Ermenistan’ın egemen topraklarına yasadışı olarak giren Azerbaycan askerlerince ablukaya alınarak kaçırıldı.
AİHM’de Ermenistan temsilciliği, Mahkemenin 39. kuralı kapsamında Azerbaycan’a karşı acil ara önlem uygulama talebiyle AİHM’e başvurdu.
AİHM’ne başvurmanın hedefi, kaçırılan askerlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında hayat hakkı ile işkencelere tabi tutulmama hakkının korunmasının sağlanmasıdır.
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