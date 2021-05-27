Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ayvazyan’ın istifa mektubunu sunduğunu açıkladı. Sınır ihlali krizi ABD ve Rusya’nın gündeminde. Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan gerginlikten çıkış için bir çözüm önerdi.

Bakanlık sözcüsünün açıklamasında Ayvazyan’ın istifasının gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.

Ayvazyan, Ermenistan Azerbaycan arasındaki İkinci Karabağ Savaşı sonrasında 18 Kasım 2020’de göreve gelmişti. Kendisinden önceki Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, yaşanan mağlubiyet sürecinde görevi bırakmıştı.

Ayvazyan’ın istifası Azebaycan’ın sınır ihallerinde bulunduğu ve 6 Ermenistan askerinin esir aldığı dönemde geldi. 2 Ermenistan askeri de Azerbaycan güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

ABD’den açıklama: Endişe duyuyoruz

Öte yandan ABD’den sınır ihlallerine ve Azerbaycan’ın tutumuna yönelik bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki uluslararası sınırdaki son gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Price “Her iki tarafı da bu olayı acilen ve barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz. Ayrıca Azerbaycan’ı tüm savaş esirlerini ve diğer tutukluları derhal serbest bırakmaya çağırmaya sürdürüyoruz ve Azerbaycan’a uluslararası insani hukuk kapsamındaki tüm tutuklulara insanca muamele etme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. ” dedi.

Price “Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki uluslararası sınırın sınırları belirlenmemiş bölgelerinde her türlü hareketi kışkırtıcı ve gereksiz görüyor… Sınırı çizmek için güç kullanımını reddediyor ve her iki tarafı da önceki konumlarına dönmeye, askeri tahkimatı ve kara mayınlarının yerleştirilmesini durdurmaya çağırıyoruz. Özellikle, Azerbaycan’ı güçlerini 11 Mayıs’ta sahip oldukları mevzilerine yerleştirmeye çağırıyoruz. Ermenistan’ı da güçlerini 11 Mayıs’ta tuttukları mevzilere yerleştirmeye çağırıyor ve bu yöndeki niyet açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu eylemler gerilimi azaltacak ve barışçıl bir müzakere süreci için alan yaratacaktır. ABD bu çabalara yardım etmeye hazır” dedi.

Rusya’dan çağrı

Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, AB’nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erivan ve Bakü’ye ortaya çıkan tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmesi çağrısında bulundu.

Rudenko, “Rus tarafı, ortaya çıkan tüm sorunları müzakereler yoluyla barışçıl yollarla çözme çağrısını taraflara yineledi. Rusya bu sürece mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam etmeye hazır ”dedi.

Paşinyan’dan öneri

Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan bugün Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada bir formül önerdi. Durumun hayli gergin olduğunu belirten Paşinyan şunları söyledi:

“Gerginliğin azalmasına neden olacak, barışçıl bir diplomatik çözüm önermek istiyorum.

Azerbaycan’ın, elindeki bazı haritalarla eylemlerini haklı gösterdiğini, sınır çizgisinin konumu ve coğrafyası hakkındaki görüşlerimizin farklı olduğunu biliyorsunuz. Elbette bu değerlendirmeyi paylaşmıyoruz ve kendimize ait net bir pozisyonumuz var.

Ancak durumun bir patlama noktasına ulaşmış olduğundan dolayı, uluslararası topluma açık bir teklifte bulunmak istiyorum.

Bu teklif aynı zamanda Azerbaycan hükümetine de yöneliktir.

Önerim, her iki tarafın Silahlı Kuvvetlerine ait birimlerin, sınırın iki tarafında, karşılıklı olarak sınır çizgisinden uzaklaşmaları konusunda hemfikir olmamızdan oluşmaktadır.

Yani sınır çizgisinin algılanmasında birkaç kilometrelik farklılık var. Silahlı Kuvvetler birimlerinin genel olarak bu bölgelerden, kalıcı konumlarına geri çekilmelerini öneriyoruz.

Bunun yerine, Rusya’yı veya AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarını temsil eden uluslararası gözlemciler sınır boyunca konuşlandırılsın.”

Bu arada Ermenistan , esir alınan altı Ermeni askerin temel haklarının sağlanması talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurunun amacı, tutsakların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan yaşam hakkına sahip olmalarını ve işkenceye maruz kalmamalarını sağlamak.

(Sputnik, Ermenistan Kamu Radyosu. Ajanslar)

Agos