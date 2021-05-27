ÇAP ‘Millet-i Sadıkadan Günümüze Ermeniler’ paneli düzenliyor

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Çanakkale Anma Platform’u 28 Mayıs Cuma akşamı panel düzenliyor.

ÇAP tarafından yapılan açıklama şöyle:

”ABD Başkanı Joe Biden’in talihsiz açıklamasından sonra asılsız Ermeni iddiaları yeniden gündemde. ‘Millet-i Sadıkadan Günümüze Ermeniler’ başlıklı konferansta Prof. Alemdar Yalçın tarihin en eski dönemlerinden başlayarak Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemi Ermenilerini ve günümüzde Ermeni diasporasını yeni bilgiler ışığında irdeleyecek.

28 Mayıs 2021 Cuma akşamı, İngiltere saatiyle 20:00’de gerçekleşecek olan etkinliğe Zoom davetiyesi almak için CanakkalePlatformu@yahoo.co.uk adresine kayıt yaptırmak yeterlidir. Katılımınızdan memnuniyet duyacağız. ”

https://londragazete.com/toplum/226402/cap-millet-i-sadikadan-gunumuze-ermeniler-paneli-duzenliyor/