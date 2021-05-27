Bir yıl aradan sonra ilk yabancı turist kafilesi İsrail’e ayak bastı

Bir yıldan fazla süredir uygulamada olan koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi ve ülkedeki enfekte vaka sayılarının keskin düşüş göstermesinin ardından İsrail’in sınırlarını açmasıyla ilk yabancı turist kafilesi ülkeye ayak bastı.

İsrail yönetimi, pazar gününden bu yana 30 kişiyi aşmayacak şekilde aşılanmış yabancı turist gruplarının ülkeye girişine izin vermeye başladı.

Turizm Bakanlığı, pilot uygulama kapsamında ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden 20 grubun 15 Haziran’a kadar İsrail’e gelmesini bekliyor.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri’deki eyaletindeki bir okulda teoloji okuyan farklı yaşlardan 12 Hristiyan hacı adayı, Ben Gurion Havaalanı’na indi.

Yabancı turistleri havaalanında karşılayan Turizm Bakanı Orit Farkash-Hakohen, “Kutsal topraklara çok sayıda turistin geleceğinden eminim, ilki sizsiniz.” dedi.

Turizm Bakanlığı, Barış Prensi Kilisesi’nden (Prince of Peace Church) Rahip Tom Zelt liderliğindeki grubun Kudüs, Nasıra, milli parklar ve Hıristiyan bölgelerini ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

İsrailli Bakan Farkash-Hakohen, turistlere, “İsrail sağlıklı ve aşılanmış. Artık her şey güvenli bir şekilde açık.” ifadesini kullandı.

Ülke Mart 2020’de, koronavirüs salgınının başlangıcında sınırlarını yabancılara kapatmıştı. Yetişkin nüfusun çoğunun hızlı bir program çerçevesinde aşılandığı 9,3 milyon nüfuslu ülkede günlük vaka sayıları 400’e kadar geriledi.

Barlar ve işletmeler, oteller ve sağlık kulüpleri yeniden açıldı.

Bu durum, İsrail’in aşılanmış yabancıların ülkeye girmesine ve turizm sektörünü canlandırmasına olanak sağlasa da yetkililer potansiyel yeni varyantlar konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte turistlerin uçuş öncesi negatif PCR testi sunmaları ve Tel Aviv’e indikten sonra da Ben Gurion Havaalanında başka bir teste girmeleri gerekiyor.

İsrail hükümeti, gelecek iki hafta içerisinde kapalı alanlarda maske kullanılıp kullanılmaması konusunu görüşerek karara bağlayacak.

Ancak daha önce uygulanan ‘Yeşil Geçiş’ izni 1 Haziran’dan itibaren yürürlükten kaldırılacak.

Euronews