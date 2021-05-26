Polonya Cumhurbaşkanı ülkesine en uzak köyde

Çzgür Altuncu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, toprakları dışında kurulan ilk Polonya köyü olan ve halen ülkenin en uzaktaki köyü kabul edilen İstanbul’daki Polonezköy’ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün eşi Agata Korhhauser Duda ile birlikte, Polonezköy’ü ziyaret etti. “Onlar bizim için çok önemli. Ulusumuzun bir parçası. Polonya henüz haritada bulunmazken Polonyalılar burada kendi vatanını buldu” diyen Duda, Türk vatandaşı soydaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Polonezköy’ün tarihini anlatan Zofia Rizi Anıt Evi’ni ziyaret eden Duda, Polonezköy muhtarı Antony Vilkosevski’den de bilgi aldı.

Duda, İstanbul programı kapsamında Fener Rum Patrikhanesi’ni de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Duda ve eşi, ziyaret sonrası Patrik Bartolomeos ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Duda ayrıca Feriköy’deki Latin Katolik Mezarlığı’nda bulunan Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi.

Osmanlı İmparatorluğu 1842 yılında, sürgündeki Polonya Prensi Adam Czartoryski’ye sadık çok sayıda siyasi ve askere kucak açmıştı. Bu tarihte kendilerine verilen arazide kurulan Polonezköy, kurucusunun adı olan Adam’dan dolayı ‘Adamköy’ adını almıştı.

Hürriyet Gazetesi