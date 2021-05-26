Hollanda Parlamentosu, AB’yi, Azerbaycan’ın Ermenistan’dan güçlerini çıkarmasını talep etmeye çağırdı

Hollanda Parlamentosu, büyük oy çoğunluğula kabul ettiği bir karar tasarısıyla Avrupa Birliği’ni, Ermenistan topraklarına yasadışı olarak giren Azerbaycan’dan geri çekilmesini talep etmeye çağırdı.

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçiği’nden yapılan açıklamaya göre, karar tasarısında özellikle şu ifadelere yer verildi: Görüşmeleri takip ederek ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Ermenistan topraklarına girdiğini kaydederek, çatışmanın daha sonraki tırmanmasını önlemek hedefiyle hükümetimizi, Azerbaycan’ın çekilmesini isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebine katılmasını Avrupa Birliği’nden talep etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI