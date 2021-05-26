Ermenistan Ombudsmanı: “Azerbaycanlılar, sürekli silahlı çatışmalar başlatmaya çalışıyor”

Ermenistan hükümetinin, ülkenin tüm halkının, tüm vatandaşlarının haklarının korunması için ciddi adımlar atması gerektiğini vurgulayan Ombudsman Arman Tatoyan, uluslararası camiayı ise, pasif yaklaşımına son vermeye ve Azerbaycan silalı kuvvetlerinin apaçık yasadışı, suç teşkil eden eylemlerine ve insan hakarının sürekli ihlallerine son vermesi için acil adımlar atmaya çağırdı.

25 Mayıs tarihinde Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesinde Azerbaycan askerlerinin provokasyonuyla yaşanan olaylara değinen Tatoyan, Ermenistan topraklarında yasadışı olarak bulunan Azerbaycanlı askerlerin, Verin Şorja köyünde Ermeni askerlere tehditler yağdığını, bulundukları mevzii terketmelerini talep ettiklerini, sonra arbede başlatarak bir Ermeni askeri silahla yaralayarak öldürdüklerini kanıtlayan birtakım delillerin mevcut olduğunu vurguladı.

Azerbaycanlı askerlerin, daha önce de hem Syunik, hem Geğarkunik idari bölgelerde arbede ve çatışma başlatma teşebbüslerinde bulunduklarını bildiren Ombudsman, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin bu eylemlerinin, Ermenistan’ın sivil halkı için ciddi tehdit oluşturduğunu vurduladı.

Azerbaycan hükümetinin de apaçık Ermeni karşıtı nefret politikasına dikkat çeken Tatoyan, “Burada Ermenistan vatandaşlarına karşı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin yarattığı ve bölgesel barış ve güvenliği bozan gerçek bir tehlikenin söz konusu olduğu apaçıktır” ifadelerini kullandı.

Arman Tatoyan, Ermenistan sınırlarında Azerbaycan’ın oluşturduğu durum hakkında delillere dayalı rapor ve bildirileri uluslararası kurum ve kuruluşlara iletmeye devam edecek.

Hatırlanacağı üzere, haftalardan beri Ermenistan’In devlet sınırını ihlal ederek ülkenin egemen topraklarında ilerlemeye çalışan Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin askerleri, 25 Mayıs tarihinde Gegharkunik idari bölgesinin Verin Şorja köyünde Ermeni askerlerle bir arbede başlattı, olay sırasıda bir sözleşmeli Ermeni asker öldürüldü.

ERMENİ HABER AJANSI