Ermenistan ateşkesi ihlal etti

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığı bildirildi.
AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTI
Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedildi.
Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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