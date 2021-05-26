Ermeni ve Azerbaycan’lı askerler arasında bir çatışma daha (Video)

Ermenistan’ın Syunik idari bölgesinde Sınırı yasadışı bir şekilde geçip Ermenistan topraklarına giren Azerbaycan ordusuna ait birlikleri ve Ermeni askerleri arasında dün akşama doğru ikinci bir çatışma yaşandı. İnsan kaybı yaşanmadan çatışma hakkında bilgi veren sınıra yakın Sisian Belediye sözcüsü Ani Simonyan, Belediyenın erkek çalışanlarının belediye başkanı liderliğinde dün sınırdaki askeri mevzilere çıkıp orada düzenlenen askeri nöbete gönüllü olarak katılmaya başladıklarını belirtti. 25 Mayıs saat 14:20 sularında da Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesinde bulunan Verin Shorzha yerleşimine yakın sınır bölgesinde Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni mevzilerine doğru açılan ateş sonucu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin sözleşmeli askerlerinden 30 yaşındaki Çavuş V. Khurshudyan şehit oldu. ERMENİ HABER AJANSI Share this: Twitter

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