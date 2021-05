Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

Dünyanın en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomisti arasında yer alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, olası bir davetle siyasette yer almak için açık kapı bıraktı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olan ünlü ekonomist, zaman zaman Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşleriyle gündemde yer alıyor. İşte, Daron Acemoğlu’nun hayat hikayesi…

Koronavirüs salgınından sonraki dönemi değerlendiren Prof. Dr. Daron Acemoğlu, salgın sonrası için ekonomik, politik ve sosyal açından son derece farklı dört senaryonun olduğunu belirterek, “Bu tarz dönemeçlere gelen toplumlar kurumlarına, iktidar yapılarına, siyasi liderlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak, radikal anlamda daha farklı olan yörüngelere girerler. İlk ihtimal trajedi. İkinci olası yol, şu an içinde olduğumuz ‘Hobbesçu’ durum için gittikçe artan bir olasılık olan ‘Çinleşmek’. Üçüncü rota ise teknoloji hakimiyetine veya ‘dijital köleliğe’ yol açar. Dördüncü seçenek olan ‘refah devleti 3.0’ daha parlak bir ufka yelken açabilir” dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, verdiği bir röportajda Türkiye ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşması tehlikeli. Zira potansiyelini geliştirmesi için sürekli teknolojik olarak yenilenmesi gerekiyor. Gelişmiş teknoloji ve Ar-Ge Batı’da. Türkiye’deki Ar-Ge Batı’dan beslenecek. Ar-Ge’yi birebir alsın demiyorum. Kendi ihtiyacı doğrultusunda Batı’dan Ar-Ge’yi alıp geliştirecek. Bunun için Batı ile sürekli bir alış veriş gerekli.”



Daron Acemoğlu

DARON ACEMOĞLU’NUN HAYATI

3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ermeni olan Daron Acemoğlu, Türkiye ve ABD vatandaşlığına sahiptir.

1986 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Lisans eğitimini İngiltere’nin York Üniversitesi’nde alan Daron Acemoğlu, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Londra Ekonomi Okulu’nda almıştır.

1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu’nda ders veren Daron Acemoğlu, 1993’te ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) ders verdi. MIT’deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, iktisat alanındaki tarihi yayınlardan biri olan The Economic Journal’da yayınlanan bir çalışması ‘1996 Yılının En İyi Makalesi’ ödülünü aldı.

EKONOMİK KALKINMA İLGİ ODAĞI OLDU

Daron Acemoğlu, 2000 yılında ‘profesör’ unvanı aldı. Üstün başarılarından biri de 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmesi oldu. Ünlü ekonomist, her iki yılda bir ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bir bilim insanına verilen John Bates Clark madalyasına layık görüldü.

Daron Acemoğlu’nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir. En güncel çalışmaları ise ‘kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri’ üzerinedir. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında ‘Bilim Ödülü’ne layık görüldü.



Daron Acemoğlu ve Abdullah Gül

CUMHURBAŞKANLIĞI SANAT ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında Daron Acemoğlu’na verildi.

Daron Acemoğlu, ayrıca ‘Review of Economics and Statistics’ ve ‘Journal of Economic Growth’ dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca Bilim Akademisi üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

1967 doğumlu olan Daron Acemoğlu, 2021 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar’ın kızı olan Asuman Özdağlar ile evlidir. Çiftin, 2 erkek çocuğu bulunuyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da @DrDaronAcemoglu kullanıcı adıyla yer almaktadır.

DARON ACEMOĞLU KİTAPLARI

* Ulusların Düşüşü

* Dar Koridor

* Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri

* Mikroekonomi

* Makroekonomi

* The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty

* Why Nations Fail: The Origins of Power Prosperity and Poverty

