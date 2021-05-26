ABD Kongresmenler Biden’e Azerbaycan’a desteği durdurmaya çağırıyorlar

ABD Temsilciler Meclisi’nin onlarca üyeleri Kongresmen David Valadao’nun ABD Devlet Başkanı Joe Biden’e yönelik çağrısına katıldı.

24 Mayıs tarihinde Kongresmenler ABD Devlet Başkanı Biden’e yolladıkları mektupta derhal Azerbaycan’a verilen askeri desteğini sınırlayan düzeltmeden vazgeçme kararının iptal edilmesi ve Azerbaycan’a desteğinin durdurulmasını talep ediyorlar.

Mektupta yer alan ifadelere göre ABD 1 dolar bile Azerbaycan’a göndermemeli, çünkü Azerbaycan Artsak Ermenilerine karşı etnik temizlik gerçekleştirdi, Ermeni esirlerini iade etmiyor ve şimdi de Ermenistan Cumhuriyeti’nin sınırlarında girip Ermenistan’ın topraklarını işgal etmeye çalışıyor.

Kongresmenler ayrıca Azerbaycan’ın bölgeyi istikrarsızlaştıran ve Ermenilere karşı saldırgan politikasını hatırlatarak onların Karabağ meselesinin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaları da baltaladıklarını da ifade ettiler.

Dolayısıyla ABD Azerbaycan’a yönelik herhangi bir desteği Kongresmenlerin sözlerine göre derhal durdurmalı.

ERMENİ HABER AJANSI