Koçaryan: Biz kendi yolumuza, Sarkisyan kendi yoluna

Ermenistan’da 20 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde siyaset hareketli. Ermenistan bloku adayı olarak seçime girecek olan İkinci Cumhurbaşkanı Koçaryan bir basın toplantısı düzenledi.

Koçaryan Üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile aralarındaki görüş farklarına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Tartışmamız gereken güncel konu bu değil bence. Aralarında hiçbir anlaşmazlık olmayan iki kişi tanıyor musunuz? Belki sadece çiftler arasında böyle bir şey oluyor. Aslında tartışmayı hak eden konu bu değil. Biz kendi yolumuza gidiyoruz, onlar kendi yoluna”

Koçaryan seçimlerde herkesin herkesle rekabet halinde olduğunu da ifade etti.

Koçaryan anketlerde Paşinyan’ın önde görünmesi hakkında da şunları söyledi:

“Tüm anketler, bildiğim kadarıyla, dünyada kabul gören telefonla anket sistemiyle yapılıyor. Ancak bu, genellikle böyle bir iç kutuplaşmanın olmadığı ve toplumun yüksek iç güvene sahip bir toplum olduğu ülkelerde inandırıcıdır.”

Ülkede bir baskı ortamı olduğunu öne süren Koçaryan. “Anketleri yapanların işlerini iyi niyetle yaptıklarından hiç şüphem yok. Ancak ülkedeki durum öyle ki ciddi şüphelerim var. “dedi.

Koçaryan Paşinyan’ı kastederek, “Popülerlik derecesi olmadığını söylemiyoruz. Ancak parlamentoda% 25-30’luk güç ile ittifak kuracak bir güç olmadığı sürece yeniden seçilmesinin mümkün olmadığına da eminiz. Ve sizinle işbirliği yapmaya hazır başka güçler yok”

Koçaryan ayrıca şunları söyledi: “İç siyasi gündemimizin Azerbaycan tarafından dikte edilmemesi için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Bu seçimler bağlamında onların hangi tercihleri ​​olduğundan şüphem yok. Paşinyan’ı görmek isterler. Bu, hem açıklamalarla hem de diğer adımlarla seçim sürecimizi etkilemek için adımlar atmaya çalışacakları anlamına gelir. Formül şu şekilde olmalıdır: Azerbaycan, Ermenistan’a asla gündem dikte etmemeli”

Agos