Ermenistan’dan bir grup doktor göz ameliyatları için Duhok’a gidecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok şehrine giden bir grup Ermeni doktor göz ameliyatı yapacak.
24 Mayıs’ta Duhok Valisi Ali Tatar, Erbil’de Ermenistan Başkonsolosu Arşak Manukyan basın toplantısında konuştu. Söz konusu basın toplantısında bir grup Ermeni doktorun Duhok’a gittiği belirtildi.
Manukyan, Ermeni doktorların göz ameliyatı için pazartesi günü ameliyata başlayacaklarını söyledi.
Öte yandan Manukyan,”Söz konusu doktor ekibi birkaç gün Duhok’ta kalıp göz ameliyatı ihtiyacı olan göz hastalarına hizmet verecekler” ifadelerini kullandı.
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