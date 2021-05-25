Ermenistan ‘koridor’ mantığıyla konular ele almadı ve almayacak

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Vekili Mher Grigoryan İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami ve onun önderliğindeki heyetini kabul etti.

Görüşmeye İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri de katıldı.

Mher Grigoryan’ın ofisinden aktarılan bilgilere göre görüşmede bölgedeki ulaşım yollarının açılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Bu bağlamda Ermenistan Başbakan Yardmıcısı Vekili İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami’ye ‘koridor’ mantığı çerçevesinde Ermenistan’ın herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ve gerçekleşmiyeceğini ifade etti.

Grigoryan aynı zamanda dost İran ile Ermenistan’ın ilişkilerinin gelişmesini ve farklı alanlardaki işbirliğini önemsedi.

ERMENİ HABER AJANSI