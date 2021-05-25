Biden’den Aliyev’e mesaj: ABD Minsk grubu çerçevesinde Karabağ meselesinin uzun vadeli çözümüne yana

ABD Devlet Başkanı Joe Biden Azerbaycan’ın Cumhuriyet bayramı vesileyle İlham Aliyev’e tebrik mesajı iletti.

Azerbaycan’ın insan hakları ve temel özgürlüklere saygı göstereceğinden ve komşularla barış içinde bir arada yaşayacağından ümitli olduğunu ifade eden Joe Biden mesajında Artsakh (Dağlık Karabağ) meselesine de değindi.

Joe Biden bir kez daha ABD’nin AGİT Minsk grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ meselesiin uzun vadeli çözümüne yönelik müzakerelerden yana olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan Artsakh Cumhuriyeti topraklarının bir kısmının işgali ihtilafın çözümü anlamına gelmediğini ifade etmişti. Onun sözlerine göre AGİT Minsk grubu formatı Ermenistan tarafından kabul edilen ve bu meselenin çözümü sağlayacak tek formattır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise devamlı “Karabağ meselesi halledilmiştir” deyip duruyor.

ERMENİ HABER AJANSI